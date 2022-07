MLS: Huit buts ne font pas de vainqueur au Minnesota

Une impressionnante joute offensive qui a vu huit buts être marqués n’a pas fait de vainqueur entre les Timbers de Portland et le Minnesota United, samedi à l’Allianz Field.

Ce qui est d’autant plus impressionnant, c’est que les deux équipes n’ont mis que 69 minutes afin de secouer les cordages autant de fois, dans leur match nul de 4 à 4.

Les Timbers n’ont d’ailleurs pas mis de temps avant de lancer les festivités. Seulement 13 secondes s’étaient écoulées quand Sebastian Blanco a déjoué le gardien canadien Dayne St. Clair.

Malgré la rapidité d’exécution, le but de Blanco n’est que le quatrième filet le plus rapide dans l’histoire de la Major League Soccer – et le cinquième en incluant les séries. L’ancien attaquant des Red Bulls de New York, Mike Grella, détient toujours le record, établi à sept secondes, en octobre 2015.

Le reste de la première demie a toutefois été l’affaire des favoris de la foule, qui ont marqué trois buts sans réplique avant de retraiter au vestiaire, pour la mi-temps. Franco Fragapane (9e), Bongokuhle Hlongwane (21e) et Luis Amarilla (41e) ont ainsi frappé avant la conclusion des premières 45 minutes.

Ce sont toutefois les Timbers qui sont revenus avec le momentum en deuxième demie, eux qui ont, à leur tour, touché la cible trois fois sans réplique. Blanco (50e), avec son deuxième filet du match, ainsi que Jaroslaw Niezgoda (53e) et un but contre son camp de Kemar Lawrence (65e) ont redonné les devants aux Timbers.

Amarilla, avec son deuxième but de la rencontre, a complété ce spectacle haut en couleur à la 69e minute.