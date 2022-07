Où s’arrête le pouvoir d’un médecin?

Je suis une dame de près de 65 ans et je me suis sentie interpellée par une lettre que vous avez publiée et qui posait la question « Comment calmer l’angoisse générée par la peur d’être malade ? » Une lettre qui me force à creuser une interrogation que j’avais déjà à propos de mon médecin de famille et de son comportement à mon endroit.

Ce dernier m’impose de passer un bilan de santé complet incluant le RSOSi tous les deux ans, depuis près de dix ans, sous menace de m’enlever un médicament essentiel à ma survie si je n’obtempère pas. Il justifie son attitude par des motifs politiques.

En janvier 2022, alors que de strictes mesures sanitaires étaient encore en vigueur, il m’a obligée à devoir prendre un rendez-vous en personne avec lui, en invoquant une directive très claire du Collège des médecins qui obligeait, selon ses dires, tous les médecins (ainsi que les spécialistes) à voir tous leurs patients en personne. Et encore une fois, il m’y a obligée sous menace de mettre fin au peu de médication que j’ai, dont un traitement prescrit par un spécialiste.

J’ai tenté d’avoir une explication plus poussée sur l’obligation qu’il me faisait de cette rencontre en personne avec lui, mais il s’est mis dans une telle colère que je n’ai pas insisté, car j’ai senti que quelques mots de plus de ma part et il risquait de mettre fin à notre conversation, qui avait à peine duré cinq minutes.

Je ne vous cacherai pas que c’est à ce moment précis qu’une peur s’est déclenchée en moi. Une peur telle de me retrouver toute seule en sa présence, au point de choisir de ne plus vivre au lieu de m’imposer ça à moi-même.

Soyez honnête avec moi, Louise, suis-je la seule personne au Québec à être soumise à une telle façon de faire par un médecin ?

Je vous ajoute quelques informations supplémentaires pour que vous compreniez mon cas, mais je vous demande de ne pas les publier.

Anonyme

La phrase suivante de votre lettre m’inquiète au plus haut point : « Une peur telle de me retrouver toute seule en sa présence, au point de choisir de ne plus vivre ». Depuis quand un médecin de famille suscite-t-il la peur chez un patient ? C’est inadmissible ! Que veut dire « ne plus vivre » ? Est-ce que cela veut dire renoncer à requérir à ses soins au risque d’en mourir ?

Si ma déduction s’avère juste, il faut de toute urgence vous adresser à la ligne d’aide en santé mentale 1-866 APPELLE (277-3553). On vous dirigera vers une ressource qui vous permettra de réfléchir différemment. Peut-être même à vous orienter vers un service alternatif.

Je vous souligne aussi qu’il se peut que votre état réclame des examens aux deux ans, auquel cas ce médecin a raison de vous les imposer. Surtout si c’est lui qui doit voir à l’évolution de votre état en fonction de la médication prescrite par votre spécialiste, puisque c’est souvent le cas. Mais il est cependant inadmissible qu’on vous menace de représailles si vous n’obtempérez pas. D’autant moins pendant la pandémie, où il fut recommandé aux omnipraticiens de privilégier les examens virtuels.

Comme vous me demandez de ne pas dévoiler une partie importante de votre histoire de cas et que je me dois de respecter votre volonté, cela me met dans la position de ne vous répondre que partiellement et sans entrer dans les détails. Mais dites-vous que plus vous allez vous enferrer dans une situation qui vous stresse, moins vous avez de chances de voir clair dans celle qui vous lie à votre médecin.

En terminant, je vous inciterais à vous prévaloir du droit qui vous revient d’emmener une tierce personne de votre entourage lors d’une prochaine rencontre avec ce médecin afin qu’elle jette un regard neutre sur la situation. Peut-être cela servira-t-il à calmer vos angoisses ? Bonne chance !