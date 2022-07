5 occasions de plonger dans la culture autochtone à Wendake

De la lecture du poignant roman Kukum, de Michel Jean, à la création d’une Journée de la réconciliation, en passant par ces contes et légendes qui nous fascinent depuis des lunes, les bribes d’histoires racontées à l’école et l’éclosion du talent de nombreux artistes autochtones ; il existe une multitude de raisons pour avoir envie de mieux comprendre et de plonger dans la culture autochtone. En voici cinq dans le village de Wendake.

Participer à une soirée contes et légendes dans la maison longue

Photo Sarah-Émilie Nault

Sans y passer une nuit complète, on peut vivre de beaux moments dans la maison longue en assistant à une soirée contes et légendes. À la lueur du feu, on se régale des récits traditionnels du guide autochtone, dont le mythe de la création du monde et de la Terre s’étant formée sur le dos d’une tortue ainsi que celle de la Pléiade et des sept frères devenus des étoiles. Le tout est agrémenté de mélodies livrées au tambour autochtone, instrument considéré comme une fenêtre sur l’âme de son propriétaire.

Parcourir Onhwa’ Lumina

Photo Sarah-Émilie Nault

On peut compter sur le talent et l’ingéniosité de l’équipe de Moment Factory pour créer des parcours lumineux sachant rehausser avec goût et émotion des beautés se trouvant déjà dans la nature. Onhwa’ Lumina tient sa promesse de faire découvrir les coutumes, valeurs et traditions de la grande Nation huronne-wendat au fil d’un parcours nocturne d’une heure (1,2 km) parsemé de sept stations d’œuvres lumineuses, mouvantes, musicales et souvent fort impressionnantes. Coup de cœur absolu pour les tonneaux en métal sur lesquels ont été gravées des scènes de la vie quotidienne des Wendats qui recouvrent le sol de jolis jets lumineux et la forêt étoilée que vous ne voudrez plus quitter.

Faire la visite guidée du Musée Premières Nations

Photo Sarah-Émilie Nault

Attaché à l’hôtel, le Musée Premières Nations offre une perspective huronne-wendat de l’histoire. Et cela est fascinant, particulièrement quand on prend part à la visite guidée avec un guide wendat ! Pour nous, l’heure passée en compagnie du jeune Wendat-Innu Diego fut des plus enrichissantes. L’activité se conclut par une visite de la maison longue dressée sur le terrain de l’Hôtel-Musée et remplie d’objets (outils, fourrures, objets de bois, instruments de musique) traditionnels. Pour l’expérience complète et immersive, il est aussi possible d’y passer la nuit.

Séjourner à l’Hôtel-Musée Premières Nations

Photo Sarah-Émilie Nault

À 30 minutes de la ville de Québec, Wendake est nettement plus accessible que le Grand Nord québécois pour aller à la rencontre du peuple autochtone. Anciennement connue comme le Village Huron, la réserve autochtone se nomme aujourd’hui Wendake, car étant le chef-lieu de la Nation huronne-wendat. On séjourne à l’Hôtel-Musée Premières Nations afin de prendre le pouls des traditions et des coutumes (artisanales, décoratives, alimentaires) de ce peuple accueillant et fier. Les grandes chambres, construites dans le style de la maison longue, donnent toutes sur la dense forêt longeant la rivière Akiawenrahk (Saint-Charles). Au restaurant La Traite, le nouveau chef voyageur Marc de Passorio a délaissé son duo d’étoiles Michelin pour venir créer des plats nés de ses rencontres en nature avec les Autochtones de la région. En résulte une carte de plats succulents rehaussés d’épices, de sapinage, de fruits sauvages et d’infusions, faisant voyager dans la forêt boréale à chaque bouchée.

Marcher dans le Vieux-Wendake et le long de la rivière Saint-Charles

Photo Sarah-Émilie Nault

Quelle meilleure façon de plonger dans ce qui est si cher au peuple autochtone que de marcher dans le Vieux-Wendake et surtout, à travers les splendeurs naturelles qui l’entourent ! On emprunte, tels les gens du village, les sentiers longeant la rivière Akiawenrahk et on se rend jusqu’à la fameuse chute Kabir Kouba en dévalant les escaliers de bois où on peut prendre le temps de pique-niquer en profitant du calme de la forêt. Au retour, on visite l’église historique Notre-Dame-de-Lorette, on discute avec les arti-sans des boutiques d’artisanat et on emprunte le parc linéaire pour poursuivre la balade le long de la rivière Saint-Charles.

Pour planifier une visite à Wendake, on visite le site de tourisme officiel : tourismewendake.ca