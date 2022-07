Sauvons la culture québécoise!

Selon l’Institut de la statistique du Québec, en 2021, parmi les 20 interprètes les plus écoutés au Québec , seulement trois proviennent du Québec et aucun d’entre eux ne fait partie du top 10. De plus, selon le même organisme, en 2021, parmi les 20 pistes numériques les plus écoutées au Québec , il n’y a qu’une seule piste québécoise. Les 19 autres pistes proviennent de l’extérieur du Québec et 18 d’entre eux sont de langue anglaise.

Selon un rapport de l’Office québécois de la langue française, en ce qui a trait aux francophones, les « jeunes de 15 à 34 ans sont ceux qui pratiquent le moins leurs activités culturelles en français ».

L’impérialisme culturel anglo-saxon doit cesser!

Cet impérialisme met en danger l’avenir culturel du Québec, l’industrie culturelle du Québec, la diversité culturelle dans le monde, la différence québécoise, la survie de la nation québécoise, etc.

Il est essentiel de renverser la tendance actuelle pour la sauvegarde de la différence québécoise. La culture québécoise devrait occuper une place prédominante dans la vie des Québécois et constituer la culture de référence pour eux.

Une Charte de la culture

Comme la langue française, la culture québécoise a besoin de l’intervention de l’État pour assurer sa pérennité. C’est la raison pour laquelle, je propose aux parlementaires québécois d’adopter une Charte de la culture québécoise.

L’adoption d’une telle Charte devrait permettre à la culture québécoise de reprendre la place qu’elle aurait toujours dû occuper, soit celle de la culture commune.

Pour cela, la Charte de la culture québécoise doit suivre des principes.

Le premier principe est celui d’assurer le plein épanouissement de la culture québécoise.

Le deuxième est d’édifier une société interculturelle. L’interculturalisme est, notamment, ce qui permet la construction et le renouvellement de la culture québécoise de par les interactions entre les gens de toute origine. L’apport culturel des Autochtones qui remonte à plus de 400 ans en est un bon exemple. Les Québécois ont intégré des éléments culturels autochtones sans même le savoir.

Le troisième principe est de promouvoir la diversité culturelle. La Charte de la culture québécoise doit prôner la prédominance de la culture québécoise tout en assurant une place aux cultures qui composent le monde. Les Québécois ne doivent pas être uniquement exposés à la culture québécoise et anglo-saxonne, mais dans une certaine mesure à toutes les cultures du monde.

Un soutien nécessaire

Le quatrième principe est de soutenir l’industrie culturelle québécoise. L’adoption d’une Charte de la culture québécoise est une opportunité de soutenir un secteur économique qui assure des retombées positives sur toute la société.

Puis, le cinquième principe est de forger une identité québécoise forte. La culture québécoise fait partie de l’identité québécoise et doit donc faire partie intégrante de la vie de tous les citoyens du Québec, afin que ceux-ci se définissent comme Québécois et aient la volonté de défendre la différence québécoise.

Photo d'Archives Chantal Poirier

Jessy Gareau, Diplômé au Centre collégial de Mont-Laurier en sciences humaines et actuellement étudiant à l’Université TÉLUQ