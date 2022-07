Tout un pape!

Depuis que j’ai eu 40 ans, j’ai toujours prétendu que le pape devait être dans la quarantaine. Dans la quatre-vingtaine, c’est trop vieux. Question d’idéologie, mais aussi au chapitre de l’énergie.

Déjà, avant qu’il se présente dans l’Ouest canadien, je regardais l’agenda et je me disais que c’était presque abusif. On va le brûler, le pauvre et saint homme. Voyagement, décalage horaire, rencontres, discours, les becs aux enfants, les poignées de main à tour de bras et les ba-bye à tout le monde. Pas une once de répit. Tout ça dans une ambiance de culpabilité et dans une langue qu’il connaît peu. L’homme a 85 ans, ne l’oubliez pas.

Il est passé de l’Alberta au Québec et au Grand Nord comme un p’tit jeune. En forme, le monsieur, et on ne l’a pas lâché d’un pouce. S’il y avait eu un troisième lien, je me demande si on ne l’aurait pas invité à aller pardonner à Lévis.

CONDITIONS IDÉALES

À Québec, Jeff Fillion ayant démissionné, André Arthur étant décédé, le pontife avait beaucoup moins de chance de se faire ramasser. En été, Québec est belle et charmante comme tout, et même la météo a fait tout ce qu’elle pouvait. Au grand soleil dans sa décapotable, le Saint-Père a probablement dû mettre de la 30 sur son visage. Avouez, ce fut magnifique. Le pape François aurait rajouté un mot sur le retour des Nordiques et ça n’aurait pas été mieux.

Ombre au tableau, le maire de Québec, pas chanceux, qui a été déclaré positif à la Covid tout juste avant l’arrivée du Saint-Père. On voit que le maire Marchand n’a pas encore d’expérience. C’est pas le maire Labeaume qui aurait raté une telle occasion. Encore moins Denis Coderre, qui aurait été au volant de la papemobile avec une casquette des Expos.

Merci, François. Et la prochaine fois, venez à Montréal, on sortira nos plus beaux cônes orange.

TI-PAQUET

Et si Hockey Canada organisait une tournée canadienne pour demander pardon ?

Jonathan Huberdeau échangé de Miami à Calgary. À vendre, gougounes pleines de larmes.

Le pape a présenté ses excuses aux Autochtones ainsi qu’à l’aînée qui a fait la pub de la CAQ pour 250 $.

Après le Festival d’été de Québec, le pape François trouvait que, sur les plaines d’Abraham, l’encens sentait drôle.

Depuis le début de l’été, deux choses qui sont épeurantes et dévastatrices : les ouragans et la défensive des Alouettes.

Avis à celui qui a volé mon identité : tu viens de changer de char.

Jonathan Huberdeau se remet à l’entraînement aussitôt qu’il a fini de se pincer.

Incroyable ! Depuis 10 jours, André Boisclair a déjà fait 6 mois de prison.

Ma prière préférée c’est la Prière de ne pas déranger.

À vendre papemobile n’ayant servi qu’une semaine. Toit ouvrant, jamais sortie l’hiver, bénie plusieurs fois et ça vient avec une Fiat. On demande François.

