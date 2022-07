Juste pour ados: «Un gros party pour les jeunes»

Après deux ans d’absence, Juste pour ados est de retour cet après-midi sur la place des Festivals. Pour l’animateur, Pascal Morrissette, cet événement procure des moments précieux aux jeunes spectateurs et aux artistes. «Ce sont des échanges tellement nourrissants.»

C’est une cinquième édition très musicale que les organisateurs de Juste pour ados ont préparée cette année.

«Ça va être un feu roulant, dit Pascal Morrissette. On veut que ça roule, qu’il n’y ait pas de temps mort pour les jeunes qui sont sur la place des Festivals.»

Quand la pandémie a frappé, l’équipe de Juste pour ados avait déjà bien entamé le travail sur cette cinquième édition. Après avoir dû attendre deux ans, l’événement peut enfin revenir.

«Quand on a eu le go comme quoi il allait y avoir un festival, on a capoté ! dit l’animateur. Dès qu’on l’a annoncé sur nos réseaux sociaux, il y a bien des jeunes qui étaient contents que ça reprenne vie. Parce que c’est un gros party pour les jeunes. Il y a bien des adultes qui ne sont même pas au courant et c’est bien correct. Ça s’adresse aux jeunes, cet événement-là.»

Un moment unique

Cet après-midi, de 16 h à 17 h, Juste pour ados présentera un spectacle avec plusieurs invités. Parmi ceux-ci, on compte Mathieu Dufour, Danick Martineau, Claudia Bouvette, Marie-Ève Morency, Richardson Zéphir, William Cloutier, Julien Charbonneau et Rafaëlle Roy.

«La thématique du spectacle sera Montre tes couleurs. On voulait juste assumer qu’il y a de la différence dans la vie. Ce ne sera pas moralisateur du tout. On vient célébrer qui on est. Ça va être un show coloré. Il va y avoir de tout. Il va aussi y avoir une représentation de la différence et de la diversité.»

À 17 h, ce sera au tour du populaire meet up, où plus d’une cinquantaine de personnalités viendront à la rencontre des jeunes sur «l’allée des vedettes».

«Ils vont pouvoir échanger avec les jeunes, prendre des selfies, dit Pascal Morrissette. C’est un moment qui n’existe pas ailleurs. On est contents que ça ait lieu. Chaque fois que ça se termine, les artistes et les jeunes nous disent à quel point ce sont des échanges tellement nourrissants. Ce n’est pas juste paparazzi. Ces moments-là sont précieux.»

Pascal Morrissette rêve de présenter Juste pour ados au Centre Bell un jour.

«On pourrait en faire un méga party comme l’étaient Le Salon Pepsi Jeunesse et Karv, l’anti.gala», dit-il.

Juste pour rire a présenté les spectacles de Mike Ward et Mathieu Dufour au Centre Bell, la semaine dernière. Les deux événements ont été très courus. Tout est donc possible pour Juste pour ados.

Juste pour ados a lieu aujourd’hui, à 16 h, sur la place des Festivals. L’événement est gratuit. Info au : hahaha.com.