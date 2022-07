Un premier match dans le baseball majeur pour Charles Leblanc

Rêve accompli : le Québécois Charles Leblanc fera enfin ses débuts officiels dans le baseball majeur, samedi soir, dans l’uniforme des Marlins de Miami.

Le nom de Leblanc a effectivement été inséré dans la formation partante de l’équipe floridienne en vue de l’affrontement face aux Mets de New York, au LoanDepot Park, à Miami. Il doit jouer au troisième but en défensive et frappé au neuvième rang.

Rappelé vendredi par les Marlins, l’athlète originaire de Laval était aussi présent à la partie disputée en soirée, mais n’avait pas été utilisé.

Âgé de 26 ans, Leblanc a trimé dur dans les ligues mineures pour finalement atteindre le baseball majeur. Il avait été sélectionné en quatrième ronde par les Rangers du Texas au repêchage de 2016. En décembre dernier, il était passé aux Marlins par le biais d’un repêchage spécial réservé aux joueurs des ligues mineures.

Cette saison, en 87 parties avec le Jumbo Shrimp de Jacksonville, au niveau AAA, il a maintenu une moyenne au bâton de ,302.