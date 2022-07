Vive le bilinguisme canadien !

Mardi dernier, sur son compte Twitter, Jean Charest a écrit qu’il espérait que le prochain débat du 3 août entre les candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada sera bilingue, car « le bilinguisme est la force du Canada » et que « les deux langues officielles doivent être défendues également ».

Voici un petit survol des commentaires que son tweet a suscités.

Commentaires écrits en anglais, of course...

« DE LA GROSSE M... »

« Tout le monde se fout du bilinguisme, sauf les Québécois qui croient que leur langue est importante pour le reste du pays. »

« Je ne crois pas que la langue française devrait être imposée de force à la majorité anglophone du Canada. Désolé, mais la plupart des gens n’éprouvent aucun intérêt pour le français. »

« Charest semble oublier que le Québec est une province unilingue francophone. On devrait cesser d’imposer le français au Canada et on économiserait des milliards. Vive Poilievre ! »

« En tentant d’amadouer le Québec avec le bilinguisme, on affaiblit la présence des Canadiens de l’Ouest dans les postes essentiels du pays. »

« Le Commissariat aux langues officielles est un gaspillage d’argent public. On devrait l’abolir. Ce n’est pas le rôle du gouvernement de se mêler de l’étiquetage des produits. »

« La déclaration de Jean Charest est de la grosse marde. La vie au Québec est devenue une horreur à cause des restrictions sur la langue. »

« WTF ? »

« Avec tous les problèmes que connaît le Canada, la question du bilinguisme devrait occuper la 300e position sur la liste des priorités du prochain chef du PCC. »

« Les communautés espagnoles, ukrainiennes et chinoises doivent donc trouver que le français est une force pour le Canada ! »

« À quoi ça sert d’avoir deux langues officielles au Canada ? »

« Le Canada doit toujours faire des courbettes pour faire plaisir à l’adolescent québécois... »

« Le bilinguisme ne bénéficie qu’au Québec, aux dépens du reste du Canada. »

« À vomir. Le Canada est un pays majoritairement anglophone. »

« En dehors du Québec, qui s’intéresse au bilinguisme ? »

« Le bilinguisme est la principale faiblesse du Canada. »

« On instaurera le bilinguisme au Canada le jour où le Québec deviendra une province bilingue. »

« Le bilinguisme est discriminatoire envers les immigrants. »

« Cette vision d’un Canada bilingue est périmée. Il faut avancer, pas reculer ! »

LES MÉCHANTS QUÉBÉCOIS

« C’est drôle, car la dernière fois que je suis allé au Québec, les indications routières étaient écrites en français seulement ! »

« Au Québec, les gens qui ne parlent pas français sont traités comme des citoyens de second ordre. »

« Le Québec est en train de rendre l’anglais illégal. »

« Les Canadiens bilingues ne parlent pas français, mais punjabi, coréen ou cantonnais ! »

« Le français n’est pas une langue, c’est un argot. »

« Ah oui, le bilinguisme est une force ? Dites ça aux Québécois ! »

« Le bilinguisme fait que le Québec occupe une place disproportionnée dans les institutions canadiennes. »

« Et pendant ce temps, au Québec, les Anglos fuient la province, car ils ont peur de ne plus recevoir de soins de santé dans leur langue... »

« Et les langues autochtones ? »

C’est comme ça sur des pages et des pages...

Comme je l’ai souvent écrit, la politique des deux langues officielles deviendra de plus en plus intenable...

Et on veut continuer de rester dans ce pays ?

Vraiment ?