Xenoblade Chronicles 3: époustouflant!

On espérait que Xenoblade Chronicles 3 soit le jeu de rôle de l’été. Nintendo nous a bien entendus... et a même bonifié ce souhait. Car il nous offre aujourd’hui ce qui pourrait très bien être parmi les meilleurs titres de l’année entière, tous genres confondus.

D’abord, un aveu. L’univers de la saga Xenoblade Chronicles nous était entièrement inconnu avant de plonger dans ce nouveau chapitre. Évidemment, nous étions bien au fait du phénomène planétaire amorcé en 2010, mais on l’avait, disons, suivi de loin, sans l’explorer nous-mêmes.

Premier constat ? C’est un monde extrêmement riche, dense et touffu qui se déploie à perte de vue, et ce, presque instantanément lorsqu’on lance une nouvelle partie. Le joueur se retrouve catapulté dans un monde fantastique époustouflant qui peut, au premier regard, sembler intimidant avec ses codes bien à lui et son vocabulaire précis.

Photo courtoisie, Nintendo

Tutoriels fluides

Mais heureusement, on nous prend [presque littéralement] par la main dès les premières minutes de jeu, nous lançant sur le champ de bataille avec un tutoriel nous apprenant les mécaniques de combat de base. Les novices seront satisfaits – et rassurés – tandis que les vétérans, eux, apprécieront le côté fluide et dynamique de l’exercice destiné à rafraîchir leur mémoire.

Voilà pour les bases. Attention, toutefois, car Xenoblade Chronicles 3 ne nous dévoile pas forcément tous ses secrets aussi rapidement. On a, par exemple, passé de longs moments à amasser coquillorbes, bravourubis, croustinoix, champicoussins et autres babioles aux noms étranges avant de connaître leur utilité. Heureusement, c’est avec un plaisir évident qu’on a sillonné plaines et vallées truffées de secrets et de décors colorés.

Photo courtoisie, Nintendo

Nation en guerre

C’est d’ailleurs ce périple qui se trouve au cœur de l’intrigue. On y explore les contrées d’Aionios, un monde déchiré par un conflit opposant deux nations : d’un côté, celle de la technique mécanique. De l’autre, celle de la magie d’éther. Notre bande de héros devra naviguer dans différentes zones en enfilant combats et affronts, dissipant ainsi le mystérieux secret que cache cette guerre.

Petite déception, toutefois, pour les joueurs québécois ; les dialogues du jeu ne sont offerts qu’en japonais et en anglais. Ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare devront se contenter de sous-titres français pour suivre l’intrigue, particulièrement bavarde.

C’est d’autant plus dommage considérant qu’une des principales forces de ce Xenoblade Chronicles 3 réside justement en son intrigue, prenante et bien ficelée. On se surprend à s’en trouver pleinement investi rapidement.

Équilibre parfait

Nintendo a également réussi à trouver, et maintenir, l’équilibre parfait entre l’histoire et l’action, entre les dialogues et les bagarres. Ces combats sont quant à eux savamment élaborés et, de surcroît, défendus en temps réel. Voilà qui vient rehausser l’expérience de plusieurs niveaux, dynamisant grandement ces échanges.

Autre fait à noter, Xenoblade Chronicles 3 est un jeu bien costaud ; on peut facilement prédire qu’il tiendra les joueurs occupés durant plus d’une centaine d’heures avec son intrigue principale et ses quêtes secondaires. Bref, plus d’excuse pour ne pas se payer un séjour dans son univers.

Xenoblade Chronicles 3 ★★★★1⁄2

Disponible sur Nintendo Switch.