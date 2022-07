Yesenia Gomez voudra-t-elle sa revanche?

La Mexicaine Yesenia Gomez possède une clause de combat revanche contre la nouvelle championne Kim Clavel. Or, à la suite de la bataille remportée par la Québécoise vendredi soir au Casino de Montréal, il n’est pas dit que Gomez souhaitera profiter de cette option.

«On verra si Gomez a encore le goût se battre contre Kim Clavel», a ainsi lancé l’entraîneuse Danielle Bouchard, samedi matin en concluant une entrevue accordée à l’émission "Salut Bonjour", à propos d’une possible revanche.

Pour le moment, l’heure est venue pour Clavel, championne du monde des poids mi-mouches du World Boxing Council (WBC), de savourer pleinement son triomphe. La protégée du Groupe Yvon Michel aura par ailleurs droit à une défense optionnelle avant de possiblement rencontrer la Mexicaine à nouveau. Advenant le cas, le duel devrait avoir lieu à Cancun, au Mexique.

Chose certaine, Danielle Bouchard pouvait difficilement être plus élogieuse à l’endroit de Clavel au lendemain de sa brillante victoire par décision unanime des juges (100-90, 99-91 et 99-91).

«Si vous saviez tous les petits détails, les minutes qu'on passe à l'entraînement et en dehors de l'entraînement pour peaufiner le résultat final, c'est incroyable, mais ça vaut tellement la peine, a dit l’entraîneuse. C’est gratifiant. Et venant de Kim Clavel, ç’a encore plus de valeur parce c’est tellement une personne extraordinaire. C’est une championne du monde dans tous les sens du terme.»

«Elle était en pleine possession de ses moyens, a poursuivi Bouchard. Être en contrôle dans une situation de stress de ce niveau-là et de réussir à performer comme elle l'a fait hier [vendredi], ça relève d'un exploit extraordinaire. Elle a livré la marchandise.»

Toute une équipe

Pour l’entraîneuse, c’est un privilège de pouvoir travailler avec Clavel, mais c’est aussi réciproque.

«Elle a décidé de s’entourer de nous, d’une équipe qui est fidèle et en qui elle a confiance, a noté l’entraîneuse. C’est une équipe compétente et aujourd’hui, on voit le résultat de son travail acharné.»

«Kim a réussi à démontrer tout ce qu'elle est capable de faire à l'entraînement, a aussi reconnu Danielle Bouchard. C'était son rêve de le faire et elle l'a exécuté.»

Kim Clavel est seulement la deuxième Québécoise à remporter un titre de championne du monde en boxe, après Marie-Ève Dicaire.