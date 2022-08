16e édition d’Haïti en Folie: Corneille fait vibrer la diaspora haïtienne

Corneille et ses invités ont clôturé en grand les célébrations de la diaspora haïtienne au parc La Fontaine, dimanche soir. Une soirée vibrante et réussie pour une communauté qui avait soif de se rassembler et de festoyer.

Ce n’est pas Osheaga qui allait faire de l’ombre au spectacle Corneille rencontre Haïti. Loin de là ! La vaste foule était plus qu’au rendez-vous pour festoyer et conclure en grand les six jours de festivités de la 16e édition d’Haïti en Folie.

À l’heure de l’apéro, le devant de la scène TD avait déjà été réchauffé par le multi-instrumentiste haïtien Wesli. Le gagnant d’un Juno 2019 a marié les rythmes reggae et kompa pour le grand plaisir des festivaliers qui secouaient avec bonheur les bras dans les airs et sautaient sur We Jump.

Nouveautés et succès

Une impressionnante foule s’est amassée autour de la scène pour accueillir « l’Haïtien de cœur », tel que présenté par Fabienne Colas, présidente et fondatrice du Festival. Entouré de ses musiciens d’origines haïtiennes, exception faite de deux, l’auteur-compositeur-interprète de 45 ans était visiblement heureux et serein.

« Vous, vous savez que je ne suis pas Haïtien. Mais si vous saviez le nombre de fois qu’on s’adresse à moi en créole au Québec », a raconté le chanteur d’origine rwandaise à un public qui s’est aussitôt esclaffé, avant de livrer son hommage à ce pays avec qui il entretient un rapport privilégié.

Le charme du chanteur a opéré avec les chansons bienveillantes issues de son dernier album lancé au printemps dernier, Encre rose. Le côté dansant des titres, notamment l’entraînante Pause, a vite fait d’enthousiasmer la foule.

Corneille a aussi interprété des titres de l’album Parce qu’on aime, dont Tout le monde, et a offert un florilège d’autres succès issus de son répertoire établi avec Ensemble et Avec classe, notamment.

Invités

Le bon Dieu est une femme, avec Yama Laurent et sa voix puissante, a conquis le public et les hommes composant ce dernier qui n’ont pas hésité à chanter seuls le dernier refrain à la demande du chanteur.

Le rappeur montréalais d’origine haïtienne Raccoon, « un grand parolier » à surveiller pour reprendre les mots de Corneille, a livré sa pièce Victime à une foule qui hochait de la tête tout en prêtant l’oreille. Leïla Lanova a fait découvrir de son univers R&B cosmique avec sa pièce Alias. Quant à Kelly Krow, il a enflammé la foule avec sa créole Sote.

Corneille ne pouvait faire autrement que terminer son spectacle par l’immense succès Parce qu’on vient de loin. La frénésie était palpable dès les premiers « Pa-la-pa-pa » scandés par la foule tandis que derrière la scène se dessinait un magique ciel tacheté de nuages rosâtres.

Au rappel, la gagnante de la sixième saison de La Voix est venue offrir un grand moment d’émotion en livrant a cappella la pièce haïtienne phare Koupe Kann. La soirée s’est finalement terminée dans un formidable moment collégial chaleureux, avec tous les artistes et Wesli, sur un autre grand classique haïtien, Nou vlé.