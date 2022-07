Cinq incontournables des Arts d'été

Les arts d’été sont de retour pour une deuxième année consécutive, déployant leurs événements musicaux, littéraires et théâtraux sur les scènes de la province. Le Journal vous propose ses cinq incontournables de la programmation.

Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves...

Photo courtoisie, Jacques Bourdon

Joe Bocan signe avec ce spectacle un hommage à l’œuvre du regretté Sylvain Lelièvre, disparu il y a déjà deux décennies. Ses intemporelles Marie-Hélène, Petit matin, Old Orchard et autres Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves ? y sont revisitées par une pléiade d’artistes de tous horizons, dont Stéphane Archambault, Daniel Boucher et Florence K. Parce qu’on se doit tous, collectivement, de garder bien vivante la mémoire de ce grand poète et chanteur.

► Le 7 août au Théâtre Jean-Duceppe et en tournée

Photo courtoisie

Le roman Kukum – lauréat du prix littéraire France-Québec en 2020 – passe désormais des pages à la scène. Ce récit d’Almanda Siméon, une orpheline québécoise chez les Innus de Pekuakami, prendra ainsi une tout autre dimension grâce à cette lecture portée par la voix de la comédienne Dominique Pétin,

► Le 19 août au Théâtre du Rideau Vert et en tournée

Le paradis à la fin de vos jours

Photo d'archives, Chantal Poirier

Guylaine Tremblay et Michel Tremblay sur une même affiche ? Il n’en fallait pas plus pour attirer notre attention. La comédienne reprendra cette semaine le rôle de Nana le temps d’une lecture de ce classique contemporain. C’est truffé de répliques truculentes et de mauvaise foi... mais c’est surtout divin.

► Le 1er août au Théâtre du Rideau Vert

Brel & Barbara, héros fragiles

Photo courtoisie

Ils étaient plus grands que nature. Et les années ont beau passer, elles n’ont en rien érodé le poids et la grandeur de leurs œuvres intemporelles. Renaud Paradis et Julie Daoust se glissent dans la peau de Jacques Brel et de Barbara, histoire de recréer la rencontre de ces deux monstres sacrés de la chanson française.

► Les 2 et 3 août au Théâtre du Rideau Vert et en tournée

JS Tendresse

Photo courtoisie

Après la radio, les planches. Jean-Sébastien Girard transpose cette fois-ci en salle son émission JS Tendresse, conviant ses spectateurs dans un univers musical aussi rétro que doux et bigarré. Une occasion unique de voir réunies sur une même scène des icônes telles que Marie Denise Pelletier, Johanne Blouin, La compagnie créole et Herbert Léonard. Les nostalgiques frémissent déjà d’impatience.

► Le 28 août au Théâtre Maisonneuve et en tournée

Pour la programmation complète : lesartsdete.ca