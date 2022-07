Fraude sur les réseaux sociaux: des extorsions par la menace visant des ados

Photos d’armes à feu, images sanglantes, menaces de mort : les cas d’extorsion sur les réseaux sociaux souvent destinés aux ados sont de plus en plus fréquents et violents depuis un an, si bien que le Centre antifraude du Canada appelle à la prudence.

« Nous avons été payés pour t’assassiner [...] Je veux que tu écoutes attentivement [...] Nous avons un réseau partout dans le monde. Pour ne pas mettre en danger ta vie, on te conseille de coopérer avec nous », peut-on lire dans un texto qu’a reçu Laurianne Courchesne, une adolescente de 15 ans.

La jeune fille de Sorel-Tracy croyait qu’elle allait empocher 2000 $ quand une femme l’a contactée sur Instagram en prétextant vouloir utiliser sa photo pour en faire un portrait qu’elle vendrait par la suite.

Sauf que le chèque envoyé par la fraudeuse s’est révélé faux, a confirmé sa banque, donc l’adolescente a cessé de répondre aux messages. C’est là qu’elle a reçu plusieurs menaces.

« J’ai eu très peur, souligne celle qui a fait appel à la police. Faites attention sur les réseaux sociaux, car il y a des gens qui nous veulent du mal. »

Elle a accepté de raconter son histoire pour éviter que d’autres se retrouvent dans la même situation.

Intimidation

« Les menaces sont une des techniques principales que les fraudeurs utilisent. Ils vont essayer de vous faire peur pour recevoir de l’argent », explique Jeff Horncastle, agent de sensibilisation au Centre antifraude du Canada (CAFC).

Le modus operandi est souvent le même : le fraudeur cible une victime au hasard en lui écrivant par message privé sur Facebook ou Instagram. Il prétend alors qu’elle a utilisé un service quelconque et qu’elle n’a pas payé ou lui a fait perdre son temps. Puis, il ajoute que si elle n’envoie pas un certain montant, sa famille sera en danger.

« Dans certains cas, ils vont vraiment envoyer des photos très violentes et des photos de fusils pour intimider la personne », précise l’agent, qui n’a pas voulu partager les images parce qu’elles étaient justement « trop violentes ».

Très graphique

Si la combine n’est pas nouvelle, c’est le caractère graphique des images qui pousse le CAFC à alerter la population tandis qu’il note une augmentation fulgurante de l’extorsion sur le web.

En effet, pour 2021, le Centre dénombrait 361 rapports d’extorsion. Depuis le début de l’année, en six mois à peine, ce bilan est déjà dépassé, alors que 364 incidents ont été répertoriés.

Le CAFC s’inquiète également du nombre de fraudes liées à la « sextorsion » – c’est-à-dire la menace de partager des images intimes d’une victime sur internet si elle n’envoie pas de l’argent –, dont il note aussi une hausse de signalements.

« C’est malheureusement principalement des jeunes adultes, et, dans certains cas, des adolescents qui sont ciblés. C’est très sérieux, martèle-t-il. On avise toujours de ne pas envoyer de l’argent parce que ça n’arrêtera pas. »

Des cas de « sextorsion » d’adolescents auraient d’ailleurs grimpé de 150 % entre décembre 2021 et mai 2022, peut-on lire sur le site de l’organisme Cyberaide, qui veille aux signalements d’exploitation d’enfant sur le web.

La meilleure façon de se protéger, c’est d’éviter d’envoyer des images personnelles à des inconnus, conclut Jeff Horncastle.

LES FRAUDES EN CHIFFRES

En 2021, 361 rapports d’extorsion

En 2022 jusqu’à maintenant, 364 rapports

En moyenne : 57 signalements de « sextorsion » par mois chez Cyberaide

Plus de 100 signalements rien qu’en juin 2022

Augmentation de 150 % de décembre 2021 à mai 2022

Sources : Centre antifraude du Canada et Cyberaide

D’AUTRES EXEMPLES D’EXTORSION

S’ils parviennent à mettre la main sur un compte Facebook à l’aide d’un lien corrompu, certains demandent une rançon pour y redonner accès.

Des fraudeurs usurpent l’identité de l’Agence du revenu du Canada ou de Service Canada et affirment que vous devez de l’argent, que vous avez commis un crime ou que votre numéro d’assurance sociale est compromis pour réclamer un montant.

D’autres peuvent prétexter être un tueur à gages qui est prêt à mettre fin à son contrat en échange d’un montant.

FACILE D’USURPER L’IDENTITÉ

Certaines technologies permettent aux fraudeurs de changer leur numéro sur votre afficheur ou sur le courriel qui apparaît dans votre boîte de messages, et peuvent ainsi usurper l’identité d’organismes ou d’agences gouvernementales.

« Ils vont usurper le numéro de la police locale, de la banque. Ils ont le pouvoir de faire apparaître le numéro qu’ils veulent sur l’affichage de ceux qu’ils appellent », explique Jeff Horncastle.

Il rappelle que le gouvernement ne fera jamais de menaces, et qu’il ne faut pas céder sous l’intimidation.

DES CONSEILS À SUIVRE

Attention aux personnes avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres.

N’envoyez jamais d’argent ou des vidéos si vous ne connaissez pas la personne.

Avisez la personne que vous allez la rappeler et trouvez vous-même le numéro en ligne si un organisme d’apparence fiable vous demande tout à coup des informations confidentielles.

Ne cliquez jamais sur un lien avant de vérifier auprès de l’expéditeur qu’il s’agit d’un lien fiable.

Signalez la fraude au Centre antifraude du Canada.