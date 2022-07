Ils sont de retour

On ne peut pas dire que l’épisode de la COVID est terminé, mais au travers des restrictions et empêchements, le golf a retrouvé ses lettres d’entraide, de solidarité.

Les grands tournois sont réapparus après deux années catastrophiques pour les organismes qui, au fil des étés, recueillaient des millions de dollars pour les hôpitaux, la recherche, les jeunes ou des gens en difficulté.

Richard Beaudry (aucun lien), promoteur de nombreux de ces événements majeurs, confirme : « Oui les gros tournois sont revenus à 100 % et tout le monde s’en réjouit même si ça déborde ». La pandémie avait coupé les vivres, carrément.

La Fondation Bon départ (Canadian Tire), le CHUM, les étudiants de l’Université de Sherbrooke et d’autres comme l’Hôpital Sainte-Justine sont parmi ceux qui en bénéficient le plus, et ce n’est pas rien, c’est en millions de dollars. Des omniums caritatifs ont lieu par dizaines dans toutes les régions du Québec et leur présence est nécessaire.

Donc, le temps des lunchs du midi dans une petite boîte en carton, les cocktails éliminés ou isolés et les soupers en nombre limité sont terminés, alors que les soirées avec encans silencieux et à la criée sont de retour pour le bien de tant de gens dans le besoin.

Il faut aussi se rappeler qu’il y a une dizaine d’années, la commission Charbonneau avait fait mal à ces grands tournois charitables. Certains témoignages révélant des relations un peu trop étroites entre des représentants gouvernementaux et des entrepreneurs généreux avaient refroidi les ardeurs et même éloigné des donateurs, des philanthropes.

LA SANTÉ ET LE GOLF

Les golfeurs, individuellement, retrouvent peu à peu leurs bonnes vieilles habitudes. Il n’y a plus de séparateurs dans les voiturettes, on peut toucher et, au choix, enlever le poteau du drapeau, et avec une certaine retenue, on peut se cogner les coudes ou les poings après un beau birdie.

Au cours des deux dernières années, les golfeurs étaient tout de même nombreux sur les terrains, mais ils déguerpissaient dès le match terminé. Pas de p’tite bière et/ou de souper au club. La plupart du temps, c’était fermé.

Aujourd’hui, comme dans plusieurs autres domaines, on manque de personnel, mais on s’en sort en redoublant d’efforts sachant que l’opération est saisonnière et qu’il faut saisir la chance quand elle passe. L’été est favorable à la qualité des sols pour le golf. Les terrains sont p tous très beaux et l’industrie est redevenue grouillante et, indirectement, généreuse, altruiste. Quand les nouvelles sont bonnes, il faut le dire aussi. Et bon golf !

De l’enclave

Photo d'archives, Martin Chevalier