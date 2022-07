La loi 96 cause-t-elle le cancer?

Avant-hier, le réseau CTV a diffusé une entrevue portant sur les « impacts négatifs » de la loi 96 sur les personnes handicapées.

La personne interviewée souffrait d’un déficit de l’attention et d’un trouble de stress post-traumatique.

(J’écris « personne » et non « femme » ou « homme », car la personne en question se disait « non binaire ».)

UNE LOI TERRIBLE

« Juste comme on commence à se sortir la tête hors de l’eau, voici une nouvelle barrière, a dit la personne de 32 ans interviewée par CTV. Je suis découragée par ces lois. Elles vont avoir toutes sortes de conséquences négatives sur les personnes qui vivent avec un handicap et sur les membres des minorités... »

« La loi 96 va créer beaucoup de souffrances à beaucoup de gens. Je suis horrifiée de voir à quel point les politiciens refusent d’écouter les personnes qui seront grandement affectées par cette loi.

« Le résultat est que beaucoup de gens vont associer la langue française à l’oppression. C’est une façon terrible d’amener les gens à apprendre une autre langue... »

« Cette loi va avoir des impacts négatifs sur notre santé physique, notre santé mentale, elle va nous faire perdre notre autonomie, elle affectera notre autodétermination, on éprouvera des problèmes à se loger, elle augmentera notre risque de devenir des victimes, de développer une dépendance aux drogues, à l’alcool, et d’être incapables de subvenir à nos besoins de base, elle nous poussera à vivre aux dépens du gouvernement... »

Selon le réseau CTV, la loi 96 aura des conséquences désastreuses sur les gens qui souffrent de dyslexie et de troubles de l’apprentissage.

L’APOCALYPSE

Comme je l’ai écrit plus haut, la personne interviewée par le réseau CTV dit souffrir d’un déficit de l’attention et d’un trouble de stress post-traumatique.

Elle a toute ma compassion.

Mais enfin...

Tout juste si on ne dit pas que la loi 96 cause le cancer ! Je le rappelle, on parle ici d’une loi qui exige de la part des étudiants qui fréquentent des cégeps anglophones de suivre trois cours en français !

Ce n’est quand même pas la mer à boire...

Ce n’est pas suffisant de dire que la méchante loi 96 va opprimer les anglophones et les allophones, et les pousser à quitter la province, augmentant ainsi les problèmes liés à la pénurie de main-d’œuvre et multipliant le nombre de faillites...

Il faut maintenant dire qu’elle va pousser les personnes handicapées à se droguer et à devenir des sans-abri !

C’est quoi la suite, diantre ?

La loi 96 va causer des tornades ? Créer un trou dans la couche d’ozone ?

Ralentir la recherche sur l’Alzheimer ?

Non, mais tant qu’à y aller, allons-y !

Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage ! Que c’est un loup-garou ! Un monstre !

PRÊTS À TOUT

Il y a quelque chose de profondément troublant à voir les opposants à la loi 96 instrumentaliser ainsi les souffrances réelles des personnes handicapées à des fins politiques.

Décidément, ces gens sont prêts à tous les coups bas...

Je vous gage un vingt que le réseau CTV va bientôt nous dire que la loi 96 est responsable de l’augmentation du taux de suicide...