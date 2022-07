La revanche des belles-mères

Dans la vie privée comme en politique, les ex ont toujours le don de se manifester au pire moment. À tout coup, ils nous rappellent pourquoi nous avions bien fait de tourner la page.

Stephen Harper et Elizabeth May ont ainsi réussi l’exploit de remporter simultanément le prix de belle-mère de l’été. L’un en évacuant la réserve habituelle à laquelle les anciens premiers ministres devraient souscrire, l’autre en s’imaginant reprendre la tête du parti qu’elle a elle-même contribué à fragiliser.

Qui eût cru que le Parti conservateur et le Parti vert seraient dans la même galère !

On ne devrait pas être surpris, nos ex du moment illustrent malheureusement à quel point les ego prennent parfois le dessus sur la raison en politique.

Lui

Stephen Harper n’a pu résister à larguer une grenade dans la course à la direction du Parti conservateur en offrant formellement son appui à Pierre Poilièvre.

« Critique des libéraux le plus efficace et le plus éloquent », il aurait fait la démonstration qu’il est la personne toute désignée pour remporter les prochaines élections, affirme l’ancien premier ministre.

Nous aurons tous remarqué que celui-ci s’est bien gardé d’évoquer l’appui de son poulain aux camionneurs. Car Pierre Poilièvre offrirait les meilleures solutions pour répondre aux maux économiques du moment et réparer nos institutions.

Stephen Harper appuie-t-il vraiment son délire sur les cryptomonnaies et le congédiement du gouverneur de la Banque du Canada ?

En se permettant de tels raccourcis, l’ancien chef conservateur nous rappelle ainsi ses propres travers, qui auront mené à sa chute. Car s’il a réussi à maintenir la coalition conservatrice au pouvoir pendant plus de neuf ans, il n’aura jamais réussi à la consolider ou à la délivrer de la méfiance des électeurs à son endroit.

C’est ainsi que celui qui a perdu le pouvoir face à Justin Trudeau nous offre sa prescription pour résoudre le dilemme existentiel de son parti.

Elle

L’ex-cheffe du Parti vert n’est pas en reste. Elizabeth May se propose d’en reprendre la tête, avec un cochef québécois.

En 13 ans à la tête du parti, elle n’a jamais réussi à professionnaliser le Parti vert ni même formellement l’ancrer dans le paysage politique canadien. Tout au plus réussit-il à jouer les trouble-fêtes dans quelques circonscriptions stratégiques.

Si son plan de candidature est accepté, on a hâte de l’entendre nous expliquer pourquoi elle réussirait soudainement là où elle a échoué toutes ces années.

Renouveau

Le pouvoir est grisant. La joute politique est aussi exaltante que ses échecs sont cruels.

En abandonnant leur réserve, Stephen Harper et Elizabeth May auront surtout révélé à quel point ces revers sont difficiles à digérer. En sautant dans la mêlée, ils ont pu baigner quelques instants dans leur gloire d’hier.

L’un et l’autre savent déjà que le renouveau est le seul antidote à l’enlisement et à la complaisance en politique. Malheureux qu’ils aient oublié que l’art de passer le flambeau à une nouvelle génération exige de ne pas jouer à la belle-mère.