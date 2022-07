Tournoi de Washington: Rebecca Marino a rendez-vous avec Venus Williams

La Canadienne Rebecca Marino s’est qualifiée pour le tournoi de Washington en signant une victoire de 6-7 (5), 6-3 et 6-3 contre l’Américaine Sachia Vickery, dimanche, au dernier tour des qualifications. Elle affrontera Venus Williams au premier tour.

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale à Toronto: des laissez-passer pour Marino, Zhao et Sebov

• À lire aussi: Tennis: le retour aux sources de Félix Auger-Aliassime

• À lire aussi: Maxime St-Hilaire champion à Québec

La gagnante a réussi pas moins de six bris en 17 occasions tout en ne subissant le même sort que trois fois, dont lors de ses deux premiers jeux de la partie au service. Elle n’a laissé que peu d’occasions de briser à son adversaire – 179e au monde – par la suite, claquant notamment 11 as.

Marino, actuellement 109e raquette mondiale, a percé le top 10 plus tôt ce mois-ci pour une première fois depuis 2012. Son unique duel contre Williams en carrière remonte à encore plus loin. C’était aux Internationaux des États-Unis en 2010 et l’Américaine l’avait emporté en deux manches.

Plus tard cet été, les deux femmes seront également de l’Omnium Banque Nationale puisqu’elles ont obtenu des laissez-passer à Toronto.