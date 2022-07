Tina Turner: triompher face à l’adversité

Adulée de par le monde, la célèbre reine du rock’n’roll a connu des hauts et des bas durant une grande partie de sa vie. Dans sa nouvelle autobiographie, qui vient d’être traduite en français, Tina Turner nous révèle comment elle a su triompher de tous les obstacles et transcender l’adversité afin de trouver le bonheur, l’amour et le succès financier.

La rock star, aujourd’hui âgée de 82 ans, confie d’emblée que c’est en grande partie grâce à son ouverture spirituelle qu’elle est parvenue à surmonter les nombreuses épreuves qui se sont dressées sur sa route.

Accablée par le désespoir et ruinée financièrement, c’est par sa force de caractère, jumelée à sa foi et à la religion bouddhiste, qu’elle est parvenue à renaître et à monter au sommet de la gloire.

Mariée à Ike Turner, son partenaire de scène, elle a vécu de nombreuses années avec cet homme qui consommait des drogues dures et qui la battait à répétition.

Après 15 ans de calvaire, elle finira par quitter Ike en 1976 et demander le divorce avec seulement 36 cents en poche et une carte de station de service. Quitter son mari n’a pas été une mince épreuve. Elle a dû passer six mois à se cacher d’Ike, intimidée par diverses menaces. Tina a dû se résoudre à demander de l’aide à différents amis pour se loger.

«J’étais couverte de dettes, sans économies ni revenu et sans lieu où vivre», souligne la chanteuse dans son livre. «J’étais une femme noire d’une quarantaine d’années qui essayait de relancer sa carrière d’artiste rock solo dans une industrie qui privilégiait avant tout les jeunes hommes blancs.»

Problèmes de santé

De plus, Tina avait des problèmes de santé et devait se défendre face à des avocats, après avoir renoncé à des contrats de concerts qu’elle devait honorer avec Ike.

Parmi les nombreux problèmes de santé qu’elle a rencontrés, elle a eu un accident vasculaire cérébral, un cancer de l’intestin en plus d’une insuffisance rénale et une greffe de rein.

Comme si ce n’était pas suffisant, une autre épreuve attendait celle qui s’est hissée au sommet de l’industrie musicale. En 2018, son fils aîné, Craig Raymond Turner, s’est suicidé. Apparemment, il était devenu solitaire, mais était également perturbé d’avoir été témoin des violences que sa mère avait subies de la part de son mari.

Se reconstruire

Quelles que soient les difficultés auxquelles se heurtait la rock star, sa devise était d’aller de l’avant. Mais ça, c’était avant de sombrer au fond du baril.

«Jusqu’à l’âge de 34 ans, rien ne semblait propice à une amélioration significative de mon existence», écrit la mère de quatre garçons. «Prisonnière d’une spirale négative, je souffrais en silence sans savoir comment réaliser mes rêves.» Puis elle a fait ses premiers pas dans le bouddhisme, une pratique qui l’a rendue forte et heureuse.

C’est lors de réunions avec des adeptes du bouddhisme que la perception de ses problèmes a changé. Elle comprend alors qu’en s’élevant, on devient capable de transformer l’énergie négative de nos malheurs en énergie positive, une énergie qui appelle la chance. Chaque épreuve peut nous apprendre à devenir plus sages et plus forts en suscitant des changements constructifs.

«Il suffit d’avoir la certitude que l’on va surmonter les difficultés, mais aussi s’épanouir grâce à elles», explique Tina Turner à qui on reconnaît une énergie inébranlable. Mieux encore, plus les épreuves sont grandes, plus le positif qui en ressort peut être impressionnant.

«Chaque existence connaît son lot d’épreuves, plaide la rockeuse. Je n’ai jamais rencontré personne qui n’ait connu aucun revers dans sa vie. Ce n’est qu’une question de temps avant que les problèmes surgissent.»

La petite Tina qui a amorcé la vie dans des champs du Tennessee à cueillir du coton à la main affirme n’avoir jamais renoncé à ses rêves.

Aujourd’hui, la chanteuse, qui a aussi fait du cinéma, a obtenu la citoyenneté suisse. Elle est le symbole de la réussite avec une fortune personnelle qui tourne autour de 250 millions $ US.

Tina connaît désormais le bonheur auprès de son conjoint, Erwin Bach. Elle a été classée 17e sur la liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps, a remporté 12 Grammy Awards, vendu plus de 180 millions d’albums et figure dans le livre des records Guinness, comme étant l’artiste à avoir vendu le plus de billets de spectacles de l’histoire de la musique pour un artiste solo, soit environ 200 millions de places.

Le message qu’elle lance à ses lecteurs : apprendre à triompher de toutes les difficultés de la vie.

Tina Turner a également écrit une autobiographie parue en 2019 qui racontait ses 60 ans de carrière musicale

En 1987, elle avait fait paraître sa toute première biographie, Moi Tina (My life story), qui a été l’objet d’une adaptation cinématographique en 1993.