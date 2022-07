Un fossile confirmerait l’existence du monstre du Loch Ness

La découverte d’un fossile confirmerait l’existence à une certaine époque du Monstre du Loch Ness, selon ce que dévoile une étude conjointe des universités anglaises Bath et Portsmouth et de l’université marocaine Hassan II, rendue publique la semaine dernière.

Selon l'étude, les chercheurs ont rapporté l’existence d’un animal rappelant la créature mythique qui existait à l'époque des dinosaures: les plésiosaures. Reptile marin à long cou avec de petites têtes, il servit d'inspiration pour le monstre du Loch Ness en Écosse.

Alors que l'on croyait auparavant qu'il s'agissait d'animaux marins, l'étude suggère que les plésiosaures ont peut-être vécu en eau douce.

Quant à ce que cela signifie pour l'existence du monstre du Loch Ness, les chercheurs disent qu'il est «plausible» que la créature ait existé. Cependant, ils disent que les archives fossiles suggèrent également que les derniers plésiosaures sont morts en même temps que les dinosaures, il y a 66 millions d'années.

«Ce sont des trucs décousus, mais les os isolés nous en disent beaucoup sur les anciens écosystèmes et les animaux qui s'y trouvent. Ils sont tellement plus courants que les squelettes, ils vous donnent plus d'informations avec lesquelles travailler», a déclaré par voie de communiqué Nick Longrich, paléontologue et biologiste de l'évolution du Milner Center for Evolution de l'Université de Bath.

«Ce qui m'étonne, c'est que l'ancienne rivière marocaine contenait tant de carnivores vivant tous côte à côte. Ce n’était pas un endroit pour se baigner», a ajouté le co-auteur de l'étude, David Martill, professeur de paléobiologie à l'Université de Portsmouth.