Plusieurs incendies de petits véhicules électriques signalés

Les pompiers sont de plus en plus appelés à éteindre des feux causés par des trottinettes ou encore des vélos électriques avec la popularité galopante de ces petits véhicules.

« On va être honnête. On s’attend à ce que le phénomène soit en augmentation dans les prochaines années parce qu’il y aura davantage de gens qui en achètent », lance Alexandre Lajoie, porte-parole du Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ).

Les feux causés par ces petits véhicules munis d’une batterie rechargeable au lithium sont comptabilisés depuis peu. Entre 2020 et aujourd’hui, on note au moins 21 incendies de ce genre dans la Capitale-Nationale.

« Ils sont principalement en lien avec des appareils électriques de type vélos, trottinettes, segway et quadriporteur », précise M. Lajoie.

Problématique mondiale

La situation n’est pas plus rose à Montréal, tout comme dans la plupart des grandes métropoles en Occident, souligne Louise Desrosiers, cheffe de l’information publique pour le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

« C’est une nouvelle problématique mondiale. On est en contact avec des pompiers en Espagne et aux États-Unis pour cet enjeu-là. On voit que les appareils sont plus abordables donc plus de gens en achètent. Donc oui, ça nous inquiète », explique Mme Desrosiers.

En France, une trottinette électrique de la marque WegoBoard a été rappelée en raison d’un grand risque d’incendie, en mai dernier.

Les propriétaires étaient carrément invités à ne plus brancher ou recharger ces appareils.

De son côté, le SIM a recensé 10 feux causés par de petits véhicules électriques depuis 2020. Quatre vélos, deux trottinettes et quatre scooters sont à l’origine de ces incendies à Montréal.

Rapidement enflammé

Louise Desrosiers rappelle que les batteries rechargeables au lithium représentent un véritable danger insoupçonné puisqu’elles ne sont pas seulement dans les petits véhicules électriques.

« Elles sont partout : téléphones, ordinateurs portables, trottinettes, cigarettes électroniques, jouets, montres intelligentes, outils et voitures », mentionne-t-elle.

Mme Desrosiers soutient aussi que les batteries dans ces appareils ont une haute densité énergétique et c’est pour cela qu’elles s’enflamment très vite en cas de mauvaise manipulation.

« On a remarqué qu’il y avait un emballement thermique au début de ce genre d’incendie. Ça devient agressif et rapide. [...] Surtout quand le propriétaire ajoute ou modifie des composantes de l’appareil pour aller plus vite sur sa trottinette par exemple », mets en garde l’experte du SIM.

Les trottinettes électriques ne sont toujours pas prévues au Code de la sécurité routière. Elles sont donc illégales sur la plupart des chemins publics du Québec.

Comment éviter un incendie ?

Utiliser un minuteur pour couper automatiquement le courant durant la recharge.

Demeurer présent dans votre logis lors de la recharge d’un appareil et respecter le temps maximal prévu pour la recharge.

Protéger la batterie des sources potentielles de chaleur pendant des périodes prolongées de recharge et éviter les contacts avec l’eau.

Vérifier que la batterie de l’appareil n’est pas endommagée.

Ne jamais recharger vos appareils sous un oreiller ou sur toute autre surface combustible.

Lire les instructions du fabricant et les respecter.

Source : Service de sécurité incendie de Montréal