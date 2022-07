Vélo: solutions d’hydratation

Fidèle passagère des randonnées à vélo, l’eau transportée dans un bidon ou un sac d’hydratation requiert un espace sur le cycliste ou sa monture. Voici quelques idées pour lui faire une place.

À LA TAILLE

Photo courtoisie, Osprey

Le sac lombaire Savu 5 de Osprey possède deux poches rigides destinées aux bouteilles d’eau, tandis que la ceinture de sécurité et les sangles de compression le maintiennent près du corps en offrant une stabilité maximale. Le compartiment principal et les poches latérales peuvent accueillir des outils, des collations, des cartes d’identité et d’autres petits accessoires.

Prix : 90 $

►Point de vente : osprey.com

PORTE-BIDON AVEC OUTILS

Photo courtoisie, Profile Design / Mathieu Performance

Il existe plusieurs porte-bidons dont le poids, la taille et les matériaux diffèrent, tout comme l’endroit où ils sont fixés sur le vélo (cadre, guidon, tige de selle, etc.) et la façon d’y insérer la bouteille. Ce modèle Giant à accès latéral se distingue par sa petite mallette renfermant un outil multifonction.

Prix : 74,99 $ (9 outils) ou 89,99 $ (12 outils)

►Point de vente : mathieuperformance.com

PORTER LA VESTE

Photo courtoisie, Bosk Vélo Café

La veste de protection Pro Top 3 D3O de Racer est un modèle sans manches, ergonomique et très léger, fabriqué en tissus mesh très extensibles. Elle offre une protection dorsale optimale et confortable, et puis elle dispose de deux poches latérales, de trois poches cyclistes arrière ainsi que d’une poche pouvant recevoir un réservoir d’eau de 2,5 litres (non compris).

Prix : 169,99 $

►Point de vente : boskvelocafe.com

SAC À DOS D'HYDRATATION

Photo courtoisie, Bosk Vélo Café

Ce sac Evoc peut accueillir un réservoir de 12 litres (non compris) que le cycliste transportera confortablement sur son dos, tout en s’assurant que celui-ci demeurera bien aéré. Ajusté à la largeur des épaules du cycliste pour maximiser le confort, ce sac à dos permet aussi de transporter divers accessoires, outils, bouteilles et collations à l’aide d’attaches et de plusieurs compartiments.

Prix : 189,99 $

►Point de vente : boskvelocafe.com

POUR VÉLO DE TRIATHLON

Photo courtoisie, Profile Design / Mathieu Performance

Le système d’hydratation FC de Profile Design répond aux besoins des triathlètes. Il est installé entre les barres de triathlon et il se glisse ainsi entre les bras du cycliste ; ce dernier peut s’hydrater aisément à l’aide de la paille, tout en gardant sa position aérodynamique. Ce système comprend un support d’ordinateur intégré et un compartiment arrière.

Prix : 219,99 $ (25 onces) ou 239,99 $ (35 onces)

►Point de vente : mathieuperformance.com