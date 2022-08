Carte de crédit: le paiement minimum passe à 3,5% par mois

Le paiement minimum mensuel pour une carte de crédit est maintenant de 3,5%, ce qui devrait affecter plusieurs citoyens, puisque 70 % des Canadiens paient la totalité du solde chaque mois.

• À lire aussi: Le paiement minimum sur votre carte de crédit sera plus élevé dès demain

L'objectif du gouvernement avec cette augmentation de 0,5% est de limiter l'endettement des Québécois.

«Il y a un côté positif à ce paiement minimum, a dit le syndic autorisé en insolvabilité, Michel Belhumeur. Les gens vont rembourser leurs dettes plus rapidement. Encore faut-il qu'ils aient des liquidités pour le faire. Sinon, ils devront couper dans le budget.»

Cette croissance du paiement minimal doit cesser, en 2025, après avoir atteint 5%. Cela fait une différence significative pour le consommateur moyen.

«Pour un solde de 5000 dollars, par exemple, on parle de 25 dollars par mois de plus avec ce fameux 0,5%. [...]. Si on se contente de payer le 2% qui était, en 2019, le paiement minimum requis, à ce moment-là, on parle de 22 000 dollars en frais d'intérêt uniquement, alors qu’à 5 %, on parle de 2500 en frais d’intérêt», a expliqué le syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés, Pierre Fortin.

«Les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs dettes au fur et à mesure de leur échéance. Il ne peuvent plus rembourser les paiements minimums qui sont exigés sur la carte de crédit», a pour sa part noté le syndic autorisé en insolvabilité de Roy Métivier Roberge, Éric Métivier.

L'endettement progressif avec le crédit est d'ailleurs une des causes importantes de consultations chez les syndics.

Pour une clientèle qui était déjà dans une situation précaire, la situation peut être inquiétante.

«Les gens ont l’habitude de faire les paiements minimums et, avec le prix de l'essence, le coût de la vie et l'inflation, on commence à craindre pour les gens», a dit une conseillère budgétaire du Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES), Angelica Torres.