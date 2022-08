Des frites et un cheeseburger pourraient contribuer au déclin cognitif

Manger plus d'aliments ultra-transformés peut contribuer au déclin cognitif global d’une personne, en affectant sa capacité à traiter de l’information et à prendre des décisions, a révélé une nouvelle étude.

«Les personnes qui consommaient plus de 20 % des calories quotidiennes provenant d'aliments transformés présentaient un taux de déclin cognitif global plus rapide de 28% et un taux de déclin des fonctions exécutives plus rapide de 25 % par rapport aux personnes qui mangeaient moins de 20 % de produits transformés», a indiqué à CNN la co-auteure de l'étude et chercheuse au département de pathologie de la faculté de médecine de l'Université de Sao Paulo, Natalia Gonçalves.

À titre indicatif, pour une personne qui consomme 2000 calories par jour, 20 %, ce serait l’équivalent de 400 calories. Cela représente une commande de frites avec un cheeseburger de format régulier au McDonald's.

Les résultats ont été présentés, lundi, dans le cadre d’une conférence internationale de l’Association de l’Alzheimer à San Diego. L’étude a suivi 10 000 Brésiliens pendant une décennie. L’âge moyen des participants était de 51 ans. Des tests cognitifs ont été réalisés au début et à la fin de l’étude.

«D’autres études sont nécessaires, mais les nouveaux résultats sont assez convaincants et soulignent le rôle essentiel d'une bonne nutrition sur la santé du cerveau à long terme», a indiqué un professeur de neurologie à l’Université Harvard, Rudy Tanzi.

Les aliments ultra-transformés étaient définis par les chercheurs comme «des produits industriels de substances alimentaires (huiles, graisses, sucres, amidon et isolats de protéines) qui contiennent peu ou pas d'aliments entiers et comprennent généralement des arômes, des colorants, des émulsifiants et d'autres additifs cosmétiques».