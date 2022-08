Femmes, hommes, sexe et bel âge

J’ai été agréablement surpris de voir ma lettre dans votre Courrier. En constatant que vous y aviez donné suite, ça m’a flatté. Ça fait un petit velours d’être ainsi reconnu et d’avoir mérité un peu de votre attention. Quant à la réponse que vous m’avez faite, elle me convient, en ce qu’elle fait une certaine part des choses.

Par celle-ci, je voulais souligner combien c’était navrant et désolant de voir que tant de gens du bel âge perdent un temps si précieux à attendre pour se témoigner de la douceur et de la tendresse les uns aux autres. À cet âge-là, ce n’est plus la recherche du coït qui est importante, mais l’étreinte et la chaleur de deux personnes qui s’apprécient. Tous les gens se cherchent alors que bien peu se trouvent.

Anonyme

Certains se cherchent, mais d’autres ne cherchent pas du tout. Et pour plusieurs, des femmes particulièrement, l’âge de la retraite signe le début d’une certaine forme d’indépendance et de repli sur soi. Une volonté de ne plus avoir rien à prouver sur le plan sexuel, surtout après la traversée de la ménopause, et aussi celui de cesser de penser aux autres pour ne plus penser qu’à soi, pour se concentrer sur soi. Notez aussi que pour avoir envie de se coller sur l’autre, il faut que l’autre soit désirable, et tous les hommes ne le sont pas.