«Génocide»: l'héritage du pape François

Finalement, la visite du pape François au Canada n’aura pas été inutile. Aux membres des Premières Nations d’en juger tout d’abord, il va sans dire. Là-dessus, les réactions sont en effet disparates.

Elles vont de l’acceptation de sa demande de pardon pour les horreurs perpétrées dans les pensionnats autochtones par des prêtres catholiques jusqu’à des critiques senties envers le caractère incomplet de ses sorties.

Il n’en reste pas moins que ce pape a fait ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait fait. Au fil de sa visite, de messes en longues rencontres privées, sa demande initiale de pardon a fait place à des paroles de plus en plus fortes.

Ses paroles, inévitablement, obligeront l’Église canadienne, dont celle du Québec, à poser des gestes concrets de réparation auxquels les Autochtones survivants des pensionnats et leurs descendants seront dans le plus parfait droit de s’attendre.

De fait, il aura fallu quelques jours au pape François pour reconnaître ce que lui-même n’avait pas encore osé dire.

Oser enfin le dire

Soit que des milliers d’enfants autochtones arrachés de force à leurs parents dans le but de «tuer l’Indien dans l’enfant», comme le voulait la politique fédérale raciste à la source des soi-disant pensionnats, avaient aussi été victimes d’agressions sexuelles aux mains de prêtres pédophiles.

Ces agressions, dans les faits, constituaient des gestes criminels. Des agressions qui, de par le monde, sont depuis longtemps l’apanage infâme de l’Église catholique auprès d’enfants de toutes origines et cultures.

Même une fois dans l’avion, sur son chemin de retour vers Rome, le pape François a continué d’étonner.

En entrevue avec des journalistes, il a poussé encore plus loin sa réflexion. «J'ai présenté mes excuses, demandé pardon pour ce processus qui est un génocide», leur a-t-il dit. Enfin.

Ses mots furent sans équivoque: «Enlever des enfants, changer leur culture, leur état d'esprit, leurs traditions – changer une race, une culture entière, oui, j'utilise le mot “génocide”.»

Engager l’Église pour la suite

On se souviendra au Canada qu’en 2015, la Commission de vérité et réconciliation avait utilisé le mot génocide en parlant de génocide culturel. Cette affirmation avait fait grand débat.

Pourtant, la Commission ne faisait que constater la réalité. En 2022, le pape François y ajoute sa voix – la plus influente de toutes au sommet de la très politique hiérarchie catholique.

Évidemment, la question se pose. Pourquoi a-t-il attendu d’avoir quitté le Canada pour le dire? Impossible de le savoir vraiment.

À 85 ans et au bord, peut-être, d’un éventuel retrait pour raisons de santé, serait-ce que ce pape, après s’être plongé pendant des jours dans l’écoute des récits tragiques de survivants des pensionnats, voudrait aussi laisser ce legs majeur de reconnaissance derrière lui?

Car s’il l’a fait, c’est nécessairement en sachant qu’il engagerait du même coup l’Église canadienne et romaine dans un long processus de rapprochement et de réparation avec les Premières Nations, qu’elles ont déjà fortement contribué à opprimer et à déshumaniser.

Le mot «génocide» n’est pas un mot fortuit. Le pape l’a prononcé à son tour. Il ne faudra surtout pas que cela soit peine perdue.