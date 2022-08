Justin Trudeau a passé 20 jours dans les airs en juillet

D’après des données de vol collectées par le «Vancouver Sun», le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a passé la majorité de son mois de juillet à bord d’un avion. Son nombre d’heures passées dans les airs aurait ainsi explosé par rapport à l’an dernier à la même période.

• À lire aussi: Justin Trudeau en vacances au Costa Rica

Alors que le premier ministre doit passer les deux premières semaines d’août sur la terre ferme, au Costa Rica en vacances en famille, il a passé un mois de juillet riche en déplacements dans les airs. Au total, seulement 11 jours du mois de juillet 2022 sur 31 n’ont pas été passés dans un avion pour Justin Trudeau.

Il totaliserait ainsi 26 238 km parcourus à bord de CANFORCE ONE rien que pour le mois dernier, selon le «Vancouver Sun», qui a collecté ces données sur les sites Web de suivi des vols en ligne.

L’an dernier, ce nombre d’heures de vol correspondait à trois mois de déplacements et non à un seul. Justin Trudeau avait alors «seulement» passé 26 059 km à bord de CANFORCE ONE entre le 1er juin et le 31 août 2021. Ses voyages à l’époque comprenaient pourtant un déplacement au Royaume-Uni pour le sommet du G7 et un autre en Belgique pour le sommet de l’OTAN.

Le mois dernier, il s’agissait davantage, selon le média, de séances de photos, de visites de sites ou de discussions avec des résidents locaux, tandis que les données d’Élections Canada montrent quatre événements de collecte de fonds du Parti libéral.

Plantation d’arbres, photos et crêpes

Parmi les déplacements de Justin Trudeau, le quotidien a notamment recensé, en juillet 2022, un vol de 5500 km afin de passer six heures au Stampede de Calgary, et deux évènements de plantations d’arbres le 7 juillet à Sudbury, en Ontario, avec le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, et un autre le 9 juillet à Milton, en Ontario.

Son voyage à Milton aurait alors été suivi d’un autre vol vers Calgary, pour un petit-déjeuner du Parti libéral durant lequel M. Trudeau aurait, selon le «Vancouver Sun», «retourné des crêpes».

Une table ronde et une séance de photos à 3000 km de Montréal, un voyage d’une journée à Toronto le 16 juillet pour assister à un défilé et prendre la parole lors d’un congrès, un voyage surprise dans l’Okanagan le 18 juillet, une annonce de politique le 19 juillet à Vancouver suivie d’une séance de photos dans un camp pour enfants, un autre vol pour Halifax le 20 juillet pour «réunions privées», un passage à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, sont autant de déplacements recensés.

Sans oublier une fin de mois marquée par la visite du pape François, qui a amené le Premier ministre à se déplacer à Edmonton, mais aussi à Québec pour la messe du 27 juillet.

Le «Vancouver Sun» souligne que selon les calculateurs en ligne, les vols du Premier ministre ont libéré près de 120 tonnes métriques de dioxyde de carbone dans l’environnement en juillet, ce qui correspond à la consommation moyenne de 26 voitures sur une période d’un an, ou assez d’essence pour parcourir 480 000 km.