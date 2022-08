«La drag en moi» se pose chez Crave d’ici la fin de la semaine

La nouvelle émission de transformation «La drag en moi» s’installe sur Crave ce dimanche.

• À lire aussi: Normaliser et embrasser la diversité à la télé

• À lire aussi: Festival Juste pour rire: à la découverte de Trixie Mattel

• À lire aussi: Le festival Fierté Montréal de retour en août

Dans cette nouvelle émission adaptée de l’Américaine «Dragnificent!», l’animatrice Rita Baga et ses complices, Pétula Claque et Sasha Baga, aident les gens à magnifier leur apparence et à se réinventer pour une occasion spéciale, soit pour un mariage, un bal de finissants, des retrouvailles ou un anniversaire important.

Toutes les occasions sont bonnes pour accueillir les flamboyantes drag-queens à la fête. Tandis que Rita Baga se charge de l’organisation des événements, Sasha Baga et Pétula Claque s’occupent du style, des coiffures et des maquillages.

Les trois premiers épisodes de «La drag en moi» seront disponibles à compter de ce dimanche sur Crave. Les épisodes suivants y seront ensuite déposés au compte-gouttes, à hauteur d’un épisode par semaine.

La série de 13 épisodes de 30 minutes est produite par Trio Orange en collaboration avec Bell Média.