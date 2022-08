La recherche de l’amour partagé n’est pas simple

J’ai lu avec intérêt la lettre signée « Rallumer la flamme éteinte ». Écrite par un monsieur du bel âge qui déplorait le fossé existentiel entre les hommes et les femmes. Il s’avouait triste d’être incapable d’atteindre le cœur d’une bonne voisine qui disait avoir besoin d’aimer pour se laisser aller à copuler avec un homme. Je lui signale qu’Anatole France avait dit un jour ceci : « La vie serait vraiment trop triste, si le jeune essaim de pensées polissonnes ne venait parfois consoler la vieillesse des honnêtes gens. »

Je lui conseille donc, au lieu de s’apitoyer sur le fait que sa voisine refuse de s’abandonner à son opération de séduction, de continuer de picosser ailleurs autour de lui pour trouver chaussure à son pied grâce à l’apareunie. Il devrait viser d’autres femmes de son entourage pour atteindre son but, c’est-à-dire trouver les conditions idéales de l’accomplissement de l’acte sexuel quand elles seront acceptables à une autre partenaire.

Il est là le défi pour ceux et celles qui veulent s’unir par le corps à quelqu’un d’autre. Car pour y arriver, il est indispensable d’aimer se rapprocher, se bécoter, se chevaucher, se sentir, se humer, se goûter, et tout ce que vous voudrez qui puisse servir à vous rapprocher de l’autre. Dans mon for intérieur, je souhaiterais quand même que toutes les vieilles et les vieux puissent s’envoyer en l’air. Ce serait tellement mieux pour tout le monde !

Un lecteur fidèle

Le vœu pieux qui clôture votre lettre est à mes yeux impossible, si vous prenez en compte un point important de cette lettre, à savoir que pour la voisine sur laquelle lorgnait ce monsieur, il n’était pas question d’accepter quelque rapprochement que ce soit si elle n’était pas amoureuse du prétendant en question. Alors que pour lui, tout le monde devrait apprécier se coller contre quelqu’un d’autre pour le simple plaisir de la chose. Deux vues irréconciliables, selon moi.

Quant au lien que vous faites avec l’apareunie, il me semble pour le moins erroné puisque ce mot se définit comme suit dans le dictionnaire : « Impossibilité totale de copulation normale due à une malformation congénitale ou acquise de la vulve et du vagin ». Comme vous le constatez, ça n’a rien à voir avec les conditions affectives idéales entre deux personnes. Bien que j’admette que lorsqu’elles existent de facto, ça facilite grandement la réunion de deux personnes.