Le CH dans une division améliorée

Les Red Wings de Detroit ont plus de profondeur. Les Sabres de Buffalo ont amélioré leur brigade défensive. Les Sénateurs d’Ottawa ont donné encore plus de lustre à leur attaque.

Pour le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride, ce sera une lutte de tous les instants. Les Bruins de Boston ? Beaucoup de points d’interrogation.

Et le Canadien ? Une participation au tournoi printanier serait un véritable miracle. D’une part, la division Atlantique s’est améliorée et celle de la Métropolitaine également. Donc, pour le Tricolore, il s’agit d’une saison où l’on donnera à tout le monde la chance de gagner en confiance et aussi de répondre aux attentes dans un contexte particulier.

Le repêchage des joueurs amateurs sera encore plus attrayant que celui de cette année. Connor Bedard sera le joueur le plus convoité, un joueur de concession, dit-on. Allons-y d’un survol des huit formations de la division Atlantique.

Canadien

A : Caufield / Suzuki / Slafkovsky (?) / Drouin / Dvorak / Anderson Dadonov / Dach / Gallagher Hoffman / Evans / Armia / Byron (?)

D : Matheson / Savard Edmundson / Barron Harris / Wideman

G : Price / Allen

Depuis leur arrivée au Centre Bell, Jeff Gorton et Kent Hughes ont réussi, ou presque, à respecter le plan établi pour la relance de la concession. Départ de quelques vétérans, la rentrée de jeunes joueurs au cours des derniers mois de la saison. Tout est en place pour une autre phase du modèle d’affaires concocté par les deux hommes. Dans une division où des équipes comme Buffalo, Ottawa et Detroit ont apporté plusieurs changements, on peut se demander si le CH pourra gravir quelques échelons. D’autres dossiers demeurent en attente, celui de Carey Price est le plus important. Aussi celui de Paul Byron. Juraj Slafkovsky pourra-t-il obtenir une place dans le vestiaire ? D’ici l’ouverture de la saison, y aura-t-il d’autres changements ? Pour l’instant, Mike Matheson apporte plus de poids à la relance de l’attaque par la défense. Jordan Harris et Justin Barron pourraient être de la formation partante. Que fera Jonathan Drouin ? Kirby Dach est un joueur talentueux, mais qui tarde à s’affirmer. Du moins, ça n’a pas fonctionné comme prévu à Chicago. Néanmoins un bel espoir.

Bruins

A : Marchand / Bergeron / Pastrnak Hall / Zacha / DeBrusk Frederic / Coyle / Smith Foligno / Nosek / Steen

D : Lindholm / McAvoy Grzelcyk / Carlo Forbort / Clifton

G : Swayman / Ullmark

On ne connaît toujours pas la réponse de Patrice Bergeron quant à son retour au jeu... mais tout indique qu’il sera à son poste. On espère que Krejci quittera la retraite pour rentrer à Boston. Mais les Bruins auront du mal à maintenir les standards que cette organisation a appliqués au fil des ans. Plusieurs joueurs d’impact majeur rateront le début de la saison, Marchand, McAvoy, Grzelcyk... Les Bruins pourront-ils compétitionner au même niveau que les meilleures formations de l’Association de l’Est ? Ils n’ont plus autant de rapidité. Leur brigade défensive demeure intéressante, mais c’est l’attaque qui aura du mal à donner la réplique à l’adversaire. Rater les séries est une probabilité pour cette équipe.

Sabres

A : Skinner / Thompson / Olofsson Krebs / Mittelstadt / Tuch Asplund / Cozens / Quinn Bjor / Girgensons / Okposo

D : Samuelsson / Dahlin Power / Lyubushkin Bryson / Jokiharju

G : Anderson / Comrie

Les Sabres ont connu une bonne fin de calendrier le printemps dernier. La brigade défensive misera sur deux jeunes talentueux avec Rasmus Dahlin et Owen Power. L’attaque sera une menace pour la défensive adverse. Le problème demeure devant le filet. Eric Comrie et Craig Anderson sont deux gardiens qui pourront difficilement rivaliser avec les meilleurs de leur profession. Anderson a 42 ans, et, au fil des dernières années, Comrie a toujours fait chou blanc lorsqu’il avait l’opportunité d’occuper le poste de premier gardien. On croit que les jeunes Sabres sauront se distinguer, mais il leur manquera quelques ressources pour atteindre les séries.

Red Wings

A : Raymond / Larkin / Bertuzzi Vrana / Copp / Perron Kubalik / Suter / Zadina Erne / Rasmussen / Sundqvist

D : Chiarot / Seider Maatta / Hronek Edvinsson / Lindstrom

G : Husso / Nedeljkovic

Steve Yzerman a précipité le programme de relance de la concession. Depuis trois ans, il n’a pas modifié son modèle d’affaires, mais cet été, il a emprunté un autre parcours. David Perron, Ben Chiarot, Olli Maatta et Andrew Coop sont des vétérans qui apporteront plus d’expérience à une jeune équipe. Les Wings misent sur Dylan Larkin, un féroce compétiteur. Lucas Raymond a connu un départ canon même si, en fin de saison, il n’a pas été aussi productif. Moritz Seider a le potentiel pour gagner le trophée du meilleur défenseur. Imposant et efficace pour relancer l’attaque. Est-ce que Ville Husso, acquis des Blues, ajoutera plus de stabilité sur le plan défensif ? On le croit fermement à Detroit.

Panthers

A : Verhaeghe / Barkov / Tkachuk Balcers / Bennett / Reinhart Cousins / Lundell / White Lomberg / Luostarinen / Hornqvist

D : Forsling / Ekblad Carlsson / Gudas Staal / Montour

G : Bobrovsky / Knight

On nage dans l’inconnu en Floride. L’équipe qui a grandement déçu ses partisans le printemps dernier s’est départie d’un des meilleurs passeurs de la ligue, Jonathan Huberdeau. MacKenzie Weeger est un défenseur robuste et il se retrouve avec les Flames, Mason Marchment poursuivra sa carrière à Dallas, Giroux et Chiarot n’ont fait que passer. Matthew Tkachuk se joint à l’équipe. Certes, le style des Panthers risque de changer et avec Paul Maurice derrière le banc, on cherchera à resserrer le système défensif. Les Panthers ont terminé au premier rang de l’Est. Pourront-ils répéter l’exploit ? Un nouveau pilote, un nouveau concept, il sera intéressant de surveiller cette formation qui regroupe plusieurs joueurs talentueux.

Sénateurs

A : Tkachuk / Norris / Batheson DeBrincat / Stutzle / Giroux Formenton / Pinto / Joseph Kelly / Gambrell / Watson

D: Chabot / Hamonic Brannstrom / Zub Sanderson / Zaitsev

G : Talbot / Forsberg

Pierre Dorion a possiblement été le dg le plus actif des derniers mois. Il a résolu des problèmes au niveau de certains vétérans, il a capitalisé sur quelques choix au repêchage avec le résultat que les Sénateurs ont de grandes ambitions pour la prochaine saison. Rien de moins qu’une qualification aux séries. Trois joueurs de centre de haut niveau et des joueurs aguerris comme Claude Giroux et DeBrincat ainsi que le gardien Cam Talbot se joignent au groupe. DeBrincat est un marqueur de 40 buts et plus et il a de fortes chances de récidiver avec des joueurs comme Tkachuk, Norris, Batheson, Stützle et Giroux. La polyvalence d’un Giroux est un atout important pour une équipe. Et, il y a Thomas Chabot, ce solide quart-arrière. Talbot pourra-t-il faire la différence ? C’est la question...

Lightning

A : Stamkos / Point / Kucherov Killorn / Cirelli / Hagel Namestnikov / Paul / Colton Maroon / Bellemarre / Perry

D : Hedman / Foot (Myers) Sergachev / Cernak Cole / Bogosian

G : Vasilevskiy / Elliott

Julien BriseBois n’a pas tardé à compléter les changements qui s’imposaient afin de respecter les règlements du plafond salarial. McDonagh a quitté. Palat se retrouve au New Jersey. Entre-temps, Sergachev signe une entente de huit ans, le défenseur Cernak et Cirelli acceptent des contrats de plusieurs saisons. Le Lightning est une équipe qui a de fortes chances d’obtenir un laissez-passer pour les séries tous les ans. Pourquoi ? Andrei Vasilevskiy, le meilleur gardien de la ligue. C’est une formation qui mise sur des vétérans qui, année après année, répondent aux attentes. Hedman est l’un des trois meilleurs défenseurs du circuit. Stamkos produit aux bons moments, Kucherov est un marqueur naturel. Braden Point reviendra en santé. Une organisation de premier plan.

Maple Leafs

A : Bunting / Matthews / Marner Kerfoot / Taraves / Nylander Engvall / Kampf / Jarnkrok Simmonds / Gaudette / Aube-Kubel

D : Rielly / Liljegren Muzzin / Brodie Giordano / Holl

G : Murray / Samsonov

Brendan Shanahan et Kyle Dubas jouent gros. Ça passe ou ça casse. Les décideurs des Leafs ont opté pour deux nouveaux gardiens, Matt Murray et Ilya Samsonov. Un risque énorme d’autant plus que Murray a déçu au plus haut point avec les Sénateurs et Samsonov a souvent soulevé l’ire à Washington en raison de son indiscipline. En attaque, on s’est concentré à améliorer le secteur des employés de soutien. Spezza et Kase sont partis, mais Simmonds est toujours là. Pas très réconfortant. Est-ce que John Tavares a les ressources pour compétitionner avec les meilleurs centres de la LNH ? Matthews et Marner seront encore les joueurs d’exception. La défense compte sur Morgan Rielly, mais ses coéquipiers à la ligne bleue ne sont plus jeunes. Les Leafs sont condamnés à gagner, point à la ligne.

(A : Attaquants, D : Défenseurs, G : Gardiens)