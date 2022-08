Salaires: les bûcherons québécois se font manger la laine sur le dos

Sans eux, il n’y aurait pas de bois, et pourtant ils gagnent la même chose qu’il y a 20 ans. Les entrepreneurs forestiers peinent à arriver, alors que les industriels du bois nagent dans les profits.

« Ce n’est pas normal qu’on ne soit pas capables d’être des entrepreneurs indépendants. Il y a un problème quelque part », constate Étienne Lauzier, entrepreneur forestier d’Amqui, au confluent de la rivière et du lac Matapédia.

À 34 ans, il est considéré comme un jeune dans le milieu, même s’il a sa propre entreprise depuis 10 ans.

Et les affaires vont plutôt bien pour lui.

Jamais de répit

Mais, bonnes affaires ou pas, il est loin de toucher les 10 % de profits par année nécessaires pour payer ses hommes et entretenir sa machinerie.

Il travaille 70 heures par semaine, 52 semaines par année.

Il va dans le bois de 38 à 40 semaines, et les autres sont passées au garage pour qu’il fasse la maintenance de ses abatteuses, de ses transporteurs, de ses camions et de ses camionnettes.

Même prix depuis 20 ans

Ses deux équipes coupent 1250 m3 de bois par semaine chacune. Étienne Lauzier vend ensuite le bois à un industriel, qui paye, peu importe où il se trouve au Québec, à peu près le même prix depuis 20 ans : 18 $ le m3.

« Les entrepreneurs forestiers ont augmenté leur productivité pour pallier les coûts additionnels (main-d’œuvre, essence, équipement, etc.). Mais il faut investir plus dans son équipement pour être productif », souligne Louis Dupuis, un ancien banquier et économiste qui a travaillé dans le bois toute sa vie.

L’expert calcule que les frais d’exploitation des entrepreneurs forestiers ont bondi de 33,6 % de 2011 à 2021. La hausse a été de 7,56 % en 2021 ; on prévoit plus de 11 % en 2022.

« C’est terriblement compliqué pour la relève. Je me donne cinq ans pour voir des améliorations dans le domaine, sinon je vends et je redeviens employé », lance Étienne, qui est tellement passionné par le bois qu’il n’envisage pas d’aller dans la construction ni dans le minier, « où les gars sont payés 10 $ de l’heure de plus avec de meilleures conditions ».

Équipement coûteux

L’équipement de base pour couper du bois comprend une abatteuse, qui se détaille environ 850 000 $, et un transporteur, qui vaut environ 700 000 $, en plus du camion de service, des pièces de rechange, dont le prix monte très vite, et d’au moins quatre camionnettes, « le bon vieux pick-up ».

On parle de plus de 2 millions $ avant même d’avoir coupé un arbre.

« Lors des deux premières années de vie d’une abatteuse, on peut facilement mettre 150 000 $ de pièces dedans », renchérit Louis Dupuis.

Pas surprenant qu’au regard de ces chiffres, les entrepreneurs forestiers veuillent obtenir davantage des industriels.

♦ À titre d’exemples, les ventes de Produits forestiers Résolu ont grimpé de 166 % en deux ans, alors que le bénéfice d’exploitation a explosé de 4280 %. Chez West Fraser, les ventes ont bondi de 91 %, alors que le bénéfice d’exploitation s’est envolé de 651 % entre le premier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2022.

La peur continue de l’emporter sur la colère

Si Étienne Lauzier a le courage de prendre la parole, c’est que ses affaires vont bien et que l’industriel à qui il vend son bois le traite bien.

Mais c’est loin d’être la norme dans le secteur. Le Journal a parlé avec 12 entrepreneurs forestiers pour ce reportage.

Personne ne veut parler

Aucun autre ne voulait parler publiquement, de peur de se mettre les industriels à dos.

« J’ai déjà assez de problèmes comme ça, je n’en veux pas plus », nous a dit un d’entre eux.

Un autre explique que les grands industriels tiennent les entrepreneurs forestiers dans l’indigence pour les rendre dépendants.

« T’as pas l’choix d’aller couper pour rembourser tes équipements, pis ils le savent très bien », dit-il.

Tous ont parlé de leur désir de reconnaissance.

« On veut être entendus, on veut participer au système, mais pour ça, il faut nous écouter », nous a dit un autre.

Relation de dépendance

C’est clair pour Louis Dupuis : la relation de l’entrepreneur forestier avec son industriel en est une de dépendance.

« Ils n’ont pas grand contrôle sur leur rémunération, ils n’ont pas de pouvoir de décision, ils sont à la merci de tout, même des conditions climatiques », illustre l’expert en finance et ex-banquier.

On est aujourd’hui très loin du bûcheron d’antan, poursuit-il, le fils d’agriculteur qui n’avait d’autres choix que de prendre sa hache et de partir dans le bois.

Les entrepreneurs forestiers sont aujourd’hui de véritables hommes d’affaires. Ils ont de la gestion, de la comptabilité et doivent emprunter de grosses sommes pour se lancer.

« L’entrepreneur est le premier maillon de la chaîne. Sans lui, il n’y en a pas, de bois. Leurs coûts explosent, mais leurs revenus restent les mêmes. Il faut que quelque chose change dans le secteur », expose-t-il.