MLB: Charles Leblanc doit faire preuve de patience

Le Québécois Charles Leblanc devra encore attendre avant de connaître le bonheur de la victoire dans le baseball majeur, puisque les Marlins ont baissé pavillon 3 à 1 contre les Reds de Cincinnati, lundi soir, à Miami.

• À lire aussi: Un premier circuit dans les Majeures pour Charles Leblanc

À son troisième match en carrière dans les ligues majeures, le Lavallois de 26 ans a frappé un simple en quatre apparitions à la plaque.

De leur côté, les Reds ont été propulsés par l’excellente tenue du partant Hunter Greene (4-12). En six manches de boulot, il n’a permis qu’un seul coup sûr et passé huit rivaux dans la mitaine. Il est ainsi devenu le premier joueur de première année de l’histoire moderne du baseball majeur à connaître trois rencontres où il lance au moins six manches, retire au moins huit adversaires sur des prises et n’accorde pas plus d’une frappe en lieu sûr.

Le sauvetage a été signé par Hunter Strickland, tandis que la défaite a été encaissée par Jesus Luzardo (2-4).

Offensivement, les vainqueurs ont pris une avance de 2 à 0 grâce à un double d’Albert Almora fils au deuxième engagement. Jonathan India a produit l’autre réussite du club de l’Ohio avec un simple en septième.

Leblanc et les Marlins auront l’occasion de renouer avec la victoire mardi, lors du deuxième duel d’une série de trois contre les Reds.

Aaron Judge fait encore parler son bâton

À New York, Aaron Judge a frappé son 43e circuit en 2022 dans un gain de 7 à 2 des Yankees sur les Mariners de Seattle.

L’Américain de 30 ans a étiré les bras en deuxième manche, alors que DJ LeMahieu occupait les sentiers. Seulement Barry Bonds (45), Mark McGwire (44) et Babe Ruth (44) ont frappé plus de circuits que lui lors des 104 premiers matchs d’une saison dans l’histoire du baseball majeur.

Anthony Rizzo et Jose Trevino (deux fois) ont aussi expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain chez les Bombardiers du Bronx.

Chez les Mariners, le Québécois Abraham Toro était utilisé au deuxième coussin et comme neuvième frappeur. Il a réussi un double et foulé la plaque après un simple d’Adam Frazier en quatrième manche. Le Longueuillois a aussi été retiré sur élan à une occasion.

La victoire est allée au dossier de Domingo German (1-1) et la défaite a atterri sur la fiche de Marco Gonzales (6-11).