Montréal-Nord: se rassembler grâce au basketball

Depuis 30 ans, la communauté de Montréal-Nord se rassemble chaque année autour de son tournoi de basket de rue, le plus grand du genre au Québec. L’événement, devenu un incontournable, a autant une fonction sportive que sociale.

«Ça représente un patrimoine. Ce n’est pas qu’un événement sportif. C’est un lieu de rassemblement où les jeunes peuvent rencontrer des amis et performer devant leur paire. Ça permet aussi de renforcer leur sentiment d’appartenance», a expliqué Sheilla Fortuné, directrice de la Maison des jeunes L'Ouverture, l’organisme qui organise le tournoi.

Félix Lacerte-Gauthier | Agencce QMI

L’événement a toutefois dû être mis sur pause lors des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. Lors de sa dernière édition, en 2019, 29 équipes y étaient inscrites, pour un total d’environ 280 joueurs.

Malgré cet arrêt forcé, Mme Fortuné est certaine que la prochaine édition, qui aura lieu du 4 au 7 août, sera un succès. «Ça dépasse Montréal-Nord, on a des jeunes d’un peu partout qui viennent y prendre part, a-t-elle fait remarquer. C’est le moyen de répondre à un besoin de se rassembler.»

Depuis ses débuts en 1992, le tournoi a également pour objectif de permettre aux organismes œuvrant dans le quartier de rejoindre plus facilement les jeunes.

«C’est aussi une occasion de leur montrer des modèles positifs. Des jeunes qui ont grandi dans le quartier et qui se sont démarqués. On parle du basket, mais il y a aussi d’autres modèles comme ça dans d’autres corps de métier. C’est important pour les jeunes d’avoir des repères», a souligné Mme Fortuné.

D’illustres anciens

Au cours des années, plusieurs joueurs ayant pris part au tournoi ont pu atteindre les rangs professionnels. Samuel Dalembert, Luguentz Dort et Bennedict Mathurin en sont quelques exemples.

Évoluant présentement à la position de meneur de jeu pour l’Alliance de Montréal, dont il est capitaine, après une longue carrière internationale, Hernst Laroche en garde de bons souvenirs.

«On avait gagné beaucoup de matchs, s’est-il souvenu. Il y avait une belle ambiance, c’était rempli et c’est le meilleur tournoi de rue. Tu voulais bien jouer devant tout le monde.»

Pour lui, l’événement était un incontournable dans le quartier, permettant de garder la communauté «soudée» et de mettre en valeur le talent des joueurs.

«Il faut travailler fort, être discipliné, et vraiment aimer le basketball, parce qu’il y a des journées où c’est plus compliqué. Plus tu y mets du travail, le plus de bénéfices tu vas recevoir», a-t-il recommandé à ceux qui souhaitent suivre ses pas.

Meneur de jeu pour l’Université Southern Nazarene, dans la NCAA, Shawn Barthélemy espère bien être le prochain à atteindre les rangs professionnels. Il a d’ailleurs accepté d’être président d’honneur de la 28e édition du tournoi, après y avoir participé à plusieurs reprises lors des années précédentes.

Félix Lacerte-Gauthier | Agence QMI

«Tu peux aider les jeunes à travers le basket pour leur montrer le droit chemin, a-t-il soutenu. J’étais dans leur peau avant. Si tu te concentres sur ton rêve, tu as toujours une chance».

Stevens Valentin, qui a participé trois fois au tournoi, avant de se joindre à l’équipe d’organisateurs, rappelle que ces réussites ne peuvent avoir que des effets positifs.

«Ça permet de garder l’espoir et de motiver les jeunes à vouloir dépasser leur limite pour se rendre loin», croit le jeune homme, estimant que de tels exemples peuvent inciter davantage de participants à s’impliquer.

Des propos approuvés par son frère jumeau Evens, près de lui, qui fait également partie de l’équipe d’organisateurs.

Mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black souhaite que l’événement ait le succès escompté, après la pause forcée des deux dernières années.

Félix Lacerte-Gauthier | Agence QMI

«C’est l’un de nos plus gros événements dans l’année. Ça a un grand rayonnement, et avec tous les joueurs qui sont passés par le tournoi, et qui se sont rendus loin, c’est très significatif», a-t-elle déclaré.

L’arrondissement fournira d’ailleurs un soutien logistique tout au long de l’événement.

«C’est un renouveau, on redémarre tout ça. On espère que ce sera à la hauteur des attentes des jeunes et qu’on pourra revoir le tournoi de basket comme on l’a connu durant toutes ces années», a confié Mme Black.

Le Tournoi de basket de rue se déroulera du 4 au 7 août, au parc Le Carignan dans Montréal-Nord.