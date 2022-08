Selon ce brevet, Apple serait à concocter un clavier intégrant un ordinateur macOS

Personnellement, je n’ai jamais été fou des tout-en-un iMac. Dès qu’ils ont atteint leur fin de sa vie utile, on se défait d’un écran qui peut encore fonctionner pendant des années.

Dans le cas d’un clavier-ordinateur, s’en défaire serait nettement moins douloureux qu’un écran qui, dans bien des cas, vaut plusieurs centaines de dollars et nettement plus qu'un clavier.

Plusieurs médias ont rapporté cette innovation découverte par Patently Apple qui démontre un Mac complet dans un clavier, appelé « Computer in an Input Device ». Déposé fin 2020 par Apple, le brevet a été publié par l’organisme américain responsable des brevets plus tôt cette année.

Le clavier intègre toutes les composantes d’un ordinateur qu’il suffit de brancher à un écran pour en faire un système clavier, ordinateur et écran complet. Et le gain d’espace est indéniable.

Selon ces mêmes médias spécialisés, il semble peu probable qu’un tel système clavier Mac (appelons-le comme cela pour l’instant) débarque prochainement en boutique et en ligne, mais il pourrait apparaître à l’un des événements auxquels Apple nous a habitués.

Raspberry

Le concept n’est pas nouveau, la société Raspberry produit et vend son clavier Pi 400 (170 $) qui, avec ses deux ports HDMI, peut afficher sur deux écrans. Le système d’exploitation Pi OS (anciennement Rasbian) de type Linux et le stockage tiennent sur une simple carte microSD.

On s’en doute, Apple voudra dans son clavier Mac un réel stockage SSD comme sur ses produits portatifs et faire appel à sa remarquable puce-système M1 ou M2.

Comme pour son ordinateur Mac mini, il n’y a pas d’écran, de clavier, ni de souris, souvent des périphériques que l’on possède déjà.

Le brevet fait également mention qu’il pourrait être pliable et inclure une antenne cellulaire pour une plus grande mobilité, comme sur certains iPad.