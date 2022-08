Trouver la bonne résidence pour ses parents

S’installer dans une résidence pour aînés (RPA) est une étape importante dans la vie des personnes vieillissantes. Si vos parents songent à faire le pas, voici quelques questions qu’ils devraient se poser pour s’assurer de faire le bon choix.

De l’avis de Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), l’une des premières choses à se demander est si l’on est vraiment prêt à déménager.

« C’est primordial de se poser la question, surtout lorsqu’on est en couple. Les deux conjoints doivent vouloir changer de vie, car si les avis divergent à ce sujet, cela peut finir par causer des frictions », dit-il.

Choisir un milieu de vie

Autre question cruciale : où sera située la RPA ?

Généralement, les parents voudront demeurer à proximité de leurs enfants et de leurs amis. Habiter dans une RPA proche des voies d’accès rapides pour faciliter les visites peut être une autre option. On doit aussi se demander s’ils préfèrent vivre dans un milieu urbain ou dans un environnement paisible et retiré de l’activité intense de la ville.

Bien sûr, il faut aussi penser en termes de budget et de services souhaités. S’agit-il de personnes autonomes, ont-elles besoin d’un préposé pour les assister dans quelques tâches de leur vie quotidienne, ou au contraire faut-il prévoir plusieurs heures de soins par jour ? Sachez que cela fera grimper la facture. Il en va de même pour les repas : lorsqu’on les prend tous à la salle à manger, cela coûtera nécessairement plus cher.

Les exigences en soins guideront aussi le choix de la RPA, car l’offre varie de l’une à l’autre : si certaines proposent des unités de soins pour aînés en perte d’autonomie, d’autres se contentent d’une infirmière sur place et d’accès à un médecin sur demande. Là encore, il convient d’évaluer clairement ses besoins.

« Si l’un des membres du couple a une moins bonne santé et nécessite des soins qui iront en croissant, choisir une RPA disposant d’unités de soins permettra aux deux conjoints de continuer à habiter dans la même résidence », précise Marc Fortin. L’un pourra rester dans le logement alors que l’autre sera pris en charge dans une autre unité. Cela évite ainsi aux couples d’avoir à vivre des séparations déchirantes.

L’importance de la visite

Lorsque la liste des RPA potentielles est réduite à quelques-unes seulement, alors il est temps de procéder à la visite. Cette dernière est indispensable pour sentir l’ambiance qui règne dans la résidence, savoir si vos parents s’y sentent à l’aise et peuvent s’imaginer y passer leurs prochaines années.

Si certains aiment les grands immeubles, d’autres préféreront un bâtiment de taille plus modeste et comptant moins de résidents. La décoration, l’ameublement, le style qui se dégage de la résidence, tout a son importance.

« Pendant la visite, observez les gens autour de vous. Sont-ils souriants et prêts à engager la conversation ou au contraire plus renfermés ? Il faut tâcher de se projeter dans cet environnement et se demander si l’on s’y sentira bien », conseille Marc Fortin.

Assurez-vous également que l’entretien des lieux est irréprochable, que le personnel est attentif aux besoins des résidents, que les repas sont appétissants et les menus variés. Il est souvent possible de demander à prendre un repas à la salle à manger. Ce faisant, on en profite pour nouer la conversation avec ses voisins de table pour avoir leur opinion sur la vie dans cette résidence.

D’autres facteurs à considérer

Prenez également en considération les alentours de la résidence. Si vos parents souhaitent avoir des services à proximité (épicerie, pharmacie, banque, clinique médicale, parc, bibliothèque, etc.), vérifiez qu’ils sont accessibles.

Examinez la liste des activités offertes. L’éventail est varié (piscine, activité physique, peinture, musique, quilles, jardinage, etc.), assurez-vous de choisir une résidence offrant celles qui intéressent réellement vos parents.

On ne devrait pas attendre que la santé d’un parent se dégrade trop avant de songer à le déménager dans une RPA. Il s’agit d’un grand changement et la personne s’adaptera plus facilement à son nouveau milieu si elle est en mesure de s’y faire des amis et qu’elle est encore relativement autonome.

Une erreur fréquente consiste à choisir une résidence en fonction de ses propres critères et non de ce qui est bon pour ses parents. Laissez-les s’exprimer durant la visite !