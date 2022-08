Un chef végane en pleine ascension

La vie de Christian Ventura est un roman. Mexicain d’origine, le chef végane autodidacte, ex-grand consommateur de viande, a ouvert un premier comptoir de sushis en 2014 avec 8000 $ en poche, et il possède aujourd’hui six restaurants, bientôt huit.

Christian Ventura transforme en succès tout ce qu’il touche. Son dernier-né, le Bvrger dans le Vieux-Port de Montréal, s’attire des critiques telles que : « C’est le meilleur burger que j’aie mangé, même avant d’être végane ».

Fasciné par les émissions de cuisine dès l’enfance, Christian se fait dire par ses parents de penser à une « vraie carrière ». Pour les satisfaire, il s’inscrit en médecine à l’université, mais échoue à sa première année. Il essaie ensuite le génie physique, puis la comptabilité, mais n’aime pas du tout ce qu’on lui apprend.

C’est le temps de prendre une pause et de faire comme d’autres universitaires mexicains : venir travailler un été au Québec, où il arrive enveloppé dans un manteau d’hiver !

Après trois mois en cuisine dans un resto japonais, on lui demande d’en devenir le chef.

« Étais-je bon ou étaient-ils désespérés ? Je ne sais pas trop, mais j’ai travaillé là pendant cinq ou six ans », raconte Christian en souriant.

Du yoga en Inde

En 2012, un médecin lui annonce qu’il est candidat à une crise cardiaque s’il ne change pas son mode de vie.

« Au Mexique, les riches essaient de démontrer leur richesse en mettant de la viande dans chaque repas ! Je pouvais manger un poulet entier pour dîner », se rappelle le jeune chef, qui s’est alors mis au yoga pour diminuer son taux de cholestérol, tandis que sa prof l’initiait au véganisme.

La même année, Christian quitte son job et s’en va pratiquer le yoga dans un ashram en Inde, où il rencontre des végétariens, et poursuit son exploration des repas sans viande.

Quand il revient à Montréal, il ouvre un comptoir de sushis, rue Duluth. Une fois le loyer et les avances payés au locateur, il ne lui reste que 2000 $ pour acheter l’équipement et la nourriture.

« Je suis allé au RONA acheter du bois pour fabriquer une table parce que je n’avais pas les moyens d’en acheter une toute faite », se rappelle le restaurateur.

Pionnier des sushis végés, il lui faut quelque temps pour oser ne servir que ça, mais l’engouement des clients lui donne confiance et au bout de huit mois, il lui faut un plus grand local pour répondre à la demande.

Des sushis à Paris

Approché ensuite par Dominic Bujold, fondateur de Sushi Shop et LOV, il s’associe avec lui pour ouvrir Bloom Sushi, une bannière montréalaise qui aura pignon sur rue à Paris à la fin du mois d’août.

Fin 2020, Christian Ventura a aussi démarré Casa Kaïzen pour honorer la cuisine mexicaine en version végane, et en juillet 2022, Bvrger a vu le jour parce que le chef considère que c’est le repas réconfortant par excellence.

« J’ai essayé plusieurs burgers véganes et j’ai souvent été déçu ; ça goûtait faux ou bien ça paraissait trop santé ! Je voulais créer les miens ! » dit celui qui séduit même les touristes américains sceptiques.

Trouver des employés quand on multiplie les restaurants est un sacré défi, au point d’avoir songé à tout quitter. Mais ce que Christian Ventura aime le plus au monde, c’est de créer des recettes et des menus en changeant les mentalités à propos du véganisme.

Sa mère, qui avait été si déçue de le voir abandonner ses études en médecine, habite désormais Montréal et elle est finalement très fière de lui. On la comprend !

Groupe Christian Ventura

Année de fondation : 2014

2014 Fondateur : Christian Ventura

Christian Ventura Lieu du siège social : Montréal

Montréal Secteur d’activité : Restauration

Restauration Nombre d’employés : 100

PROFIL DE CHRISTIAN VENTURA