Une octogénaire agressée au couteau dans une résidence de Gatineau

Une femme de 82 ans a été poignardée, samedi, à la Résidence Jean Bosco, sur la rue Booth, dans le secteur de Hull à Gatineau, en Outaouais.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), il y aurait eu une altercation entre la victime et un autre résident dans la cinquantaine vers 11 h.

La dame a subi des blessures sérieuses, mais sa vie n’est plus en danger.

L’homme pourrait faire face à des accusations et devrait comparaître au cours des prochains jours.

Une évaluation psychiatrique a également été demandée.

La résidence Jean Bosco est d’ailleurs une ressource intermédiaire pour une clientèle éprouvant des problèmes de santé mentale et de mobilité réduite.