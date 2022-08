VAILLANCOURT, Roger



À Montréal, le 29 juillet, à l'âge de 66 ans, est décédé Roger Vaillancourt, époux de Nicole Mourgue. Outre son épouse, il laisse dans le deuil parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 3 août de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le jeudi 4 août dès 9 h auT : 514 721-4925j.a.guilbault@videotron.caStationnement privé à l'arrière du salonUne célébration de la Parole aura lieu le jeudi 4 août à 10 h en la chapelle du complexe funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.