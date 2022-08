HARRISON CÔTÉ, Olivette



À Ville d'Anjou, le mardi 26 juillet 2022 est décédée, à l'âge de 89 ans, Olivette Côté, épouse de feu Adrien Harrison.Elle laisse dans le deuil ses enfants Steve (Isabel), Sonia (Mario), Josée, John (Colette), Marlene (feu Paul), Johanne (feu Jacques), Sylvie (Richard), Francine (Yves) et Lise (Pierre), son frère Jean-Eudes (Ghislaine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 4 août 2022 de 12h à 16h et de 18h à 21h, ainsi que le vendredi 5 août dès 10h.Les funérailles seront célébrées le même jour à 12h en la chapelle du complexe.L'inhumation aura lieu au cimetière de Matane, le lundi 8 août à 16h.