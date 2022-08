Autocueillette de petits fruits uniques à Trois-Rivières

Les Jardins de Vieuxpont, une entreprise agricole qui propose un vaste éventail de petits fruits rares à Trois-Rivières, a connu une excellente saison, avec une météo qui a contribué à la croissance des fruits.

Les visiteurs qui se présentent sur place peuvent cueillir des camerises, des groseilles, du cassis et des casseilles, un fin mélange entre la groseille et le cassis, et deux variétés de gadelles : la blanche et la rouge. Des fruits qui se font rares dans les cultures du coin.

Au départ, le propriétaire voulait faire une expérience avec la camerise et a cultivé une centaine de plants. Finalement, 16 ans plus tard, c'est une réussite.

«C'est totalement une nouvelle culture, autant au Canada que dans beaucoup de pays. C'est originaire de la Russie et des îles du nord du Japon. Là-bas, au Japon, ils appellent ça le fruit de la longévité parce que c'est un fruit qui est très riche en antioxydants», a expliqué le propriétaire des Jardins de Vieuxpont, Michel Houle.

Aujourd'hui, l'endroit compte 25 variétés de camerises différentes. Chacune a son goût particulier.

«Ici, on invite les gens à goûter, même qu'on suggère très fortement. Comme on dit assez souvent, on pèse les paniers, pas les personnes avant-après!», s'est exclamé Audrey Yvon, une des employés des Jardins de Vieuxpont.

Cette année a été particulièrement bonne pour la croissance des fruits. Les 1800 plants matures ont été abondants grâce aux bonnes conditions météorologiques.

La pollinisation a aussi été excellente. Plusieurs conditions qui ont fait en sorte que la saison s'étire de quelques jours supplémentaires, ce qui tombe bien parce que les curieux sont nombreux à s’arrêter devant l’affiche des Jardins de Vieuxpont, au bord de la rue Notre-Dame Ouest.

Des gens de partout se déplacent pour venir découvrir l'endroit. Par contre, la saison se termine dans les prochains jours.

La réouverture se fera autour du 24 juin 2023, comme chaque année.