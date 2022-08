Bianca Andreescu s’incline dans la douleur à Stanford

La Canadienne Bianca Andreescu sera peut-être contrainte de passer un autre séjour à l’infirmerie, elle qui a souffert dans une défaite face à l’Américaine Shelby Rogers, mardi à Stanford.

• À lire aussi: Tournoi de Washington: Rebecca Marino a rendez-vous avec Venus Williams

Andreescu a baissé pavillon en deux manches de 6-4 et 6-2 au premier tour de ce tournoi de la série WTA500. Elle a demandé l’aide d’un soigneur à plusieurs reprises au cours du duel, et semblait incapable de courir à la fin du match.

Rogers, qui occupe le 45e échelon mondial, a connu un match presque parfait contre une adversaire amenuisée. Elle a réussi quatre as et commis aucune double faute, en plus de sauver toutes les balles de bris qui l’ont guettée.

Quant à elle, Andreescu a subi trois bris de service en huit tentatives. Elle a été particulièrement affectée par ses difficultés lorsqu’elle mettait la balle en jeu, elle qui n’a obtenu que 46,7% des points en situation de deuxième service.

Après avoir atteint la finale de l’Omnium Bad Homburg à la fin du mois de juin, Andreescu vit ainsi une deuxième déception consécutive, après avoir été éliminée du tournoi de Wimbledon en deuxième ronde.

Faux départ en double pour Shapovalov

Du côté de Washington, le représentant de l’unifolié Denis Shapovalov a aussi vu sa route s’arrêter dès le premier tour, mais dans le tournoi de double masculin.

L’Ontarien et son partenaire, l’Américain Denis Kudla, ont plié l’échine en deux manches identiques de 6-4 face à l’Indien Rohan Bopanna et au Néerlandais Matwe Middelkoop.

Shapovalov et Kudla ont été dominés à presque tous les chapitres par leurs rivaux, qui ont remporté pas moins de 74% des points lorsqu’ils réussissaient leur premier service.

Par ailleurs, Shapovalov et Bopanna se connaissent bien, eux qui ont formé un duo pendant quelques années.

Ce revers permettra à la 22e raquette mondiale de dédier toute son énergie au tournoi de simple. Il croisera le fer avec l’Américain J.J. Wolf, pointant au 99e échelon du classement de l’ATP, mercredi.