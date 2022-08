Chaudière-Appalaches, une destination intéressante

Avec les années, les intervenants de la région de Chaudière-Appalaches ont su développer une offre de sentiers et de services très intéressante pour les quadistes.

« Je crois que nous sommes en mesure d’offrir aux quadistes de belles opportunités pour pratiquer leur loisir favori, d’expliquer Louis Chamberland, de Tourisme Chaudière-Appalaches. Au fil du temps, cette activité a pris de l’ampleur partout au Québec. Pour nous, ça va bien. Nous travaillons beaucoup avec la Fédération dans le dossier de la Route Quad. C’est une colonne vertébrale qui s’étend dans plusieurs régions du Québec, dont la nôtre. Nous avons développé un réseau de sentiers qui viennent se greffer à cette route. Les quadistes peuvent faire des boucles autour de la Route Quad. »

Avant le début de la pandémie, les clubs de la région ont travaillé très fort pour développer le réseau de sentiers.

« Depuis les dernières années, les clubs ont développé un très beau réseau, facile à suivre, avec une signalisation adéquate. Nous avons développé trois pôles importants où les amateurs peuvent profiter pleinement de leurs randonnées. »

LES PÔLES

À partir de l’Hôtel du Domaine, à Thetford Mines, il y a quelques boucles intéressantes à faire, soit vers le Domaine du Radar de Saint-Sylvestre, vers le Mont Grand Morne à Sainte-Clotilde-de-Beauce ou encore vers Vimy-Ridge et Coleraine. Les paysages sont très variés puisque vous serez dans les Appalaches. Tout près de Thetford Mines, le paysage minier est plutôt impressionnant.

L’autre pôle de départ est dans le secteur du parc régional du Massif-du-Sud. On vous suggère de prendre le départ à partir de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. Il y a un stationnement près de l’église et de la restauration au Pub de la Contrée. Ce village est au pied du terrain de jeux du Massif du Sud. Durant la randonnée, il y a plusieurs points de vue à couper le souffle. Les sentiers sont principalement des chemins d’éoliennes. Ils sont très beaux et larges.

Vous pouvez faire une excursion de plusieurs jours dans cette partie de la région en vous rendant dans le secteur de Daaquam, et même voir les lignes américaines. Chalets Villégiatures & Pourvoirie Daaquam est une halte incontournable.

Comme troisième suggestion, il y a le pôle des secteurs de Tourville et de Saint-Pamphile. Le point de départ de votre aventure est le grand stationnement du Centre sportif le Jasmin, à Tourville. Vous pouvez vous y restaurer. Pour le logement, on suggère La Maison du voyageur, à Tourville. Durant votre séjour, vous pourriez vous rendre à l’observatoire du lac Trois-Saumons, où vous découvrirez une vue à 360 degrés sur le lac et le fleuve. Vous pouvez aussi passer une journée dans le secteur de Saint-Pamphile, avec un arrêt au pont couvert de Saint-Adalbert.

Il ne s’agit là que de quelques exemples de ce qui vous attend dans cette région. Les quadistes sont bienvenus douze mois par année. Le circuit de sentiers augmente considérablement en hiver.

►Pour tout savoir sur le monde du quad dans cette région, visiter le site www.chaudiereappalaches.com

LA SÉCURITÉ D'ABORD

Depuis le début de la saison, il y a eu de nombreux accidents qui ont mené à des blessures importantes, et même à des décès.

« Bien des gens oublient qu’ils ont entre les mains un véhicule qui leur procure du plaisir, oui, mais qui peut devenir dangereux », d’expliquer Marc-Olivier Bilodeau, le superviseur provincial de la sécurité pour la Fédération québécoise des clubs quads.

« Ils doivent toujours voir à faire un bon entretien de leur véhicule, pas seulement la mécanique, mais aussi tout le système de lumières à l’avant et à l’arrière. Le rétroviseur sur le côté gauche du véhicule est obligatoire. Ils doivent avoir avec eux tous les papiers nécessaires, comme le permis de conduire, les papiers d’immatriculation et la carte de compétence pour les jeunes de 16-17 ans. Il est interdit de modifier le système d’échappement, et aussi, sur les véhicules côte-à-côte, d’enlever les portes ou les filets de protection qui servent de portes », ajoute M. Bilodeau.

« Les passagers doivent être attachés en tout temps dans les côte-à-côtes. Le port du casque avec lunette protectrice ou visière, de chaussures fermées ou encore mieux de bottes est obligatoire. Le non-port du casque demeure la principale infraction que nous émettons régulièrement. En consultant la liste des décès qui sont survenus, selon les statistiques, dans 95 % des cas, ils sont dus à des blessures à la tête alors que les personnes ne portaient pas de casque », énumère-t-il.

Heureusement pour les quadistes, l’équipe de patrouilleurs bénévoles assure la sécurité dans les sentiers. Il faut les en remercier.