ComediHa ! Fest-Québec: une drôle de relève

En musique et en humour, il est de tradition de regarder les noms en petits caractères sur l’affiche pour tenter de repérer les étoiles de demain. Dans le cas du ComediHa ! Fest-Québec, qui vient de prendre son envol, nous avons demandé à la directrice générale Josée Charland, commentaires à l’appui, de faire le tri. Voici dix humoristes que vous pourrez voir à Québec au mois d’août... et que vous reverrez régulièrement au cours des prochaines années.

Anas Hassouna

Photo d'archives, Martin Alarie

Ce Montréalais s’est particulièrement révélé grâce à la websérie Minuit durant la pandémie. « Il est multitalentueux et déjà très présent à la télé et sur le web. Anas manie avec humour et savoir-faire des sujets sensibles et trouve facilement les bons mots pour faire rire. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

3 août, C’est l’heure du rire, ComediHa ! Club

Megan Brouillard

Photo courtoisie

Fait à noter : avant de faire son chemin en humour, Megan a travaillé au Village Québécois d’antan de Drummondville. « Elle est partout. Très populaire sur les réseaux sociaux, elle progresse également très rapidement à la scène. On l’aime pour son excellent sens de la répartie. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

25 août, Le Gala des endettés, Salle Jean-Paul-Tardif

Colin Boudrias

Photo courtoisie

On dit de lui qu’il pratique une forme d’humour engagé, sans pour autant jouer les prêcheurs. « Il est réfléchi et incisif, un humoriste idéal pour ceux qui n’aiment pas l’humour qui rend trop confortable. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

4 août, C’est l’heure du rire, ComediHa ! Club

25 août, Le Gala des endettés, Salle Jean-Paul-Tardif

Josiane Aubuchon

Photo courtoisie

Scène, balados, télé, elle aussi est partout depuis qu’elle est sortie de l’ÉNH en 2012. « On aime son ton bon enfant. Elle est authentique, traite de tous les sujets sans tabou et se livre avec générosité avec le public. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

11 août, ComediHa ! Club Best of, Salle Jean-Paul-Tardif

21 août, C’est l’heure du rire, ComediHa ! Club

25 août, Le Gala des endettés, Salle Jean-Paul-Tardif

Pascal Cameron

Photo d'archives

Cet humoriste trace son chemin en français et en anglais. « Son cynisme est particulier et il a un sens aiguisé de l’observation qui l’amène à pratiquer un humour un peu désabusé, mais très efficace. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

13 août, Scène ouverte FIFHR, ComediHa ! Club

13 août, C’est l’heure du rire, ComediHa ! Club

18 août, Balado Ark ! Le seul podcast au monde, ComediHa ! Club

20 août, ComediHa ! Club Best of, Salle Jean-Paul-Tardif

David Beaucage

Photo courtoisie

David Beaucage est un autre touche-à-tout dont le nom circule abondamment. « Il a ce côté ingénu et son style bien à lui. Il performe aussi bien à la scène en mode stand-up ou en chanson, qu’à la télé ou encore en animant un balado. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

5 août, Balado Drette su’l tape, ComediHa ! Club

5 août, C’est l’heure du rire, ComediHa ! Club

Tommy Néron

Photo courtoisie

Voici un membre de la cohorte 2021 de diplômés de l’École nationale de l’humour qui, selon Josée Charland, « a son style bien à lui qui, à la manière d’un conteur de région, nous livre du stand-up classique efficace tout en étant actif sur les réseaux sociaux. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

Du mercredi au samedi, Le plateau de minuit, ComediHa ! Club

5 août, Sa face me dit d’quoi, ComediHa ! Club

25 août, Le Gala des endettés, Salle Jean-Paul-Tardif

Mona de Grenoble

Photo courtoisie

Une drag queen qui fait du stand-up ? Oui, ça se peut. « Elle déborde d’énergie et elle est pleine de talent. La preuve, elle fera un 30 minutes en solo, elle animera un ComediHa ! Club best of, présentera un balado, participera à un gala, etc. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

10 août, Le show queer, ComediHa! Club

12 août, Balado Entre 2 lèvres, ComediHa ! Club

12 août, Sa face me dit d’quoi, ComediHa ! Club

19 août, ComediHa ! Club Best of, Salle Jean-Paul-Tardif

Reda Saoui

Photo d'archives, Agence QMI

Il roule sa bosse depuis quelques années, ici et de l’autre côté de l’Atlantique. « Il est tout simplement drôle et attachant. Très charismatique sur scène, il aborde toutes sortes de sujets en étant à la fois drôle et absurde. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

11 août, C’est l’heure du rire, ComediHa ! Club

Jessica Chartrand

Photo courtoisie

Elle est arrivée à l’humour sur le tard, à l’âge de 30 ans, mais tout indique que nous ne perdions rien à attendre. « On aime son humour grinçant, sa grande simplicité et son efficacité comique. »

Son horaire au ComediHa ! Fest

10 août, Balado Les poules mouillées, ComediHa ! Club

26 août, C’est l’heure du rire, ComediHa ! Club

► Pour tous les détails de la programmation de ComediHa ! Fest-Québec, rendez-vous sur comedihafest.com.