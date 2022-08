Des organismes croulent sous les dons à Trois-Rivières

Malgré la hausse du coût de la vie, des organismes communautaires de Trois-Rivières croulent sous les dons matériels, qui peuvent être revendus à tout petit prix aux gens dans le besoin.

C'est à tout le moins le constat que fait la direction de la société Saint-Vincent-de-Paul à Trois-Rivières. En un an, les dons ont connu une hausse de 35 à 40 %, a assuré la directrice générale, Sylvie Trottier.

Des articles de cuisine, des décorations, des jeux, des livres et de petits meubles remplissent les étagères de l'organisme, mais la majorité des dons demeurent des vêtements. Les gens en donnent tellement que les bénévoles présents ne suffisent pas à la tâche.

«On a 15 cloches à travers la ville. On en a trois sur notre terrain, et on fait au minimum trois fois par semaine une tournée de nos cloches pour les vider», a expliqué Mme Trottier.

C'est pratiquement la même chose chez Le Bon Citoyen de Trois-Rivières. Parfois, il n'est plus possible d'accueillir des dons de vêtements vu la quantité déjà accumulée dans le sous-sol.

Même si les dons abondent, certains items se font plus difficiles à trouver. «Les gens ont besoin, souvent, de petits électros, ce qui est rare», a expliqué la directrice adjointe du Bon Citoyen, Martyne Sénéchal.

Celle-ci a aussi remarqué que la qualité des biens donnés diminue. Il faut parfois en refuser à cause de leur condition. Selon elle, certaines personnes ont plus tendance à vouloir se débarrasser de leurs anciens articles, plutôt que de les donner.

«Comme on n'a pas d'entrepôt, on se doit d'être plus sévère sur ce qu'on accepte», a-t-elle ajouté.

Il est possible d'évaluer soi-même l'état d'un bien avant de le remettre à l'organisme. Le Bon Citoyen met justement à la disposition de la population un outil sur son site internet.

Au Village des Valeurs, les employés du centre de dons recevraient jusqu'à 200 véhicules par jour, selon ce qui a été rapporté à TVA Nouvelles. Sur place, de nombreux automobilistes se sont arrêtés mardi pour y déposer leurs dons.

«[On a amené] du linge qu'on n'utilisait plus en ce moment parce qu'il ne nous fait plus. [...] Aussi on est venus porter de l'ancienne vaisselle qu'on avait de trop à la maison», a notamment raconté un donateur croisé sur place.