Gausman magistral dans le gain des Jays

Kevin Gausman a disputé l'un de ses meilleurs matchs en carrière, menant les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 3 à 1 face aux Rays de Tampa Bay, mardi, au Tropicana Field.

Les Jays détiennent désormais une avance de quatre matchs sur les Rays et le troisième rang de la section Est de l’Américaine.

Gausman (8-8) n’a accordé qu’un coup sûr et un but sur balles en huit manches au monticule, en plus d'effectuer 10 retraits sur des prises. Son seul faux pas est venu en sixième manche, lorsqu’il a permis un simple à Taylor Walls, mais il a étouffé la menace en forçant un double jeu et en limitant Brandon Lowe à un roulant.

Appelé en relève de Gausman pour la neuvième manche, Jordan Romano a eu chaud. Walls a expédié l'une de ses offrandes à l’extérieur des limites du terrain pour réduire l’écart à deux points, mais le releveur des Jays a finalement inscrit son 25e sauvetage de la saison.

Danny Jansen avait offert un coussin à la seule équipe canadienne du baseball majeur en neuvième manche, lorsque son simple a permis à Teoscar Hernanez et à Raimel Tapia de marquer.

Vladimir Guerrero fils a croisé la plaque, en début de première manche, sur un coup sûr de Bo Bichette.

Les Jays et les Rays compléteront cette courte série de deux matchs mercredi.

Un autre coup sûr pour Charles Leblanc

Charles Leblanc ne cesse d’impressionner depuis ses débuts dans les majeures. Il a cogné un sixième coup sûr en seulement quatre matchs dans l’uniforme des Marlins de Miami, mais il a encore vu les siens s’incliner.

Les Reds de Cincinnati ont battu les Marlins 2 à 1 et ont ainsi balayé la série de trois matchs opposant les deux équipes.

En sixième manche, le Québécois a fait preuve de patience dans son duel contre le lanceur Graham Ashcraft. Au 10e lancer de sa présence au bâton, Leblanc a cogné la balle en lieu sûr dans le champ gauche, atteignant le premier but sans difficulté. Quelques instants plus tard, un ballon-sacrifice de Miguel Rojas a permis au Lavallois de croiser la plaque.

Ashcraft (5-2) a toutefois été l’étoile du match, lui qui a passé presque l’entièreté de la rencontre au monticule. Il n’a accordé qu’un point sur cinq coups sûrs en huit manches et un tiers.

Un simple de deux points d’Aristides Aquino en tout début de rencontre a suffi aux Reds pour l’emporter.

Braxton Garrett (2-5) a retiré pas moins de 11 frappeurs sur des prises en seulement cinq manches et deux tiers, mais il a ajouté la défaite à son dossier parce qu'il a accordé les trois seuls coups sûrs et les deux seuls points des Reds.

Par ailleurs, l’artilleur Jacob deGrom a brillé lors de son premier match dans les majeures depuis le 7 juillet 2021. Il n’a accordé qu’un point mérité sur trois coups sûrs en cinq manches, mais les Mets de New York ont tout de même perdu 5 à 1 face aux Nationals de Washington.