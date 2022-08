ICI TOU.TV maintenant sur Helix Télé

Les clients d‘Helix Télé peuvent désormais accéder à l’application ICI TOU.TV directement sur leurs téléviseurs intelligents.

Ils ont ainsi accès aux contenus et aux primeurs de la plateforme, a annoncé le diffuseur public mardi. Pour y accéder, les usagers d’Helix Télé n’ont qu’à utiliser la commande vocale ou à sélectionner ICI TOU.TV dans la section Applis du menu, sous Divertissement.

Rappelons que l’application de Radio-Canada était déjà disponible sur les applications mobiles iOS et Android et celles des téléviseurs connectés comme Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV et certains modèles Android TV.