îLE SONIQ : les artistes à ne pas manquer

Trois scènes, dont l’une des plus grandes au Canada pour un festival de musique électronique, son en quadriphonie, mûrs vidéo, lasers, flammes, feux d’artifice et jeux de lumière à couper le souffle : on promet la plus impressionnante édition du festival îLE SONIQ ce week-end. Voici des artistes à ne pas manquer du 4 au 7 août au parc Jean-Drapeau.

Eric Prydz

Photo d'archives, AFP

« Il va parler aux gens qui aiment la techno et la house plus underground », explique Evelyne Côté, directrice de la programmation pour evenko.

Vendredi à 20 h 55 sur la scène Oasis Bell.

ARTISTES COMPLÉMENTAIRES :

Fisher à 19 h 25, un artiste qui a explosé depuis son passage il y a quelques années à Osheaga. « Il est hyper charismatique sur scène, c’est un immense party quand il joue ! » Aussi, John Digweed (17 h 30), qui est un vétéran de la scène et une légende à voir. « Il va faire un set de deux heures au coucher de soleil, sur la scène Neon, dont le son est en quadriphonie. »

Swedish House Mafia

Photo d'archives, AFP

« On est les seuls à les avoir en festival, à part Coachella ! Ils feront leurs propres succès. C’est une grande fierté de les avoir et on est très content de clôturer le festival avec eux. »

Dimanche à 21 h 15 sur la scène Oasis Bell.

ARTISTES COMPLÉMENTAIRES :

Infected Mushroom (20 h 05) et Markus Schulz (16 h 50 sur la scène Neon).

Excision et Illenium

« On est allé chercher les deux plus grosses têtes d’affiche mondiales de la base : Excision, qui est du côté plus agressif, plus lourd de la musique base, et Illenium, qui penche plutôt du côté mélodique. »

Samedi à 21 h 20 sur la scène Oasis Bell.

ARTISTES COMPLÉMENTAIRES :

Subtronics (20 h 10 sur la scène Oasis Bell) et « mon coup de cœur de la journée : SIDEPIECE (17 h), de la tech-house très festive. »

Sean Paul

Photo d'archives, AFP

Sean Paul va jouer avec un orchestre complet de 10 personnes.

French Montana, à 20 h 30, et Rae Sremmurd, à 21 h 45, seront sur la même scène. « Ça va être un immense party et ça va déménager ! »

Samedi à 19 h 10, à la scène Mirage

ARTISTES COMPLÉMENTAIRES :

Shenseea (17 h 50 sur la scène Neon) « Une artiste jamaïcaine qui a lancé un album il y a environ six mois. Je ne serais pas surprise qu’ils fassent de petites chansons ensemble, tous les trois. »

► Pour en savoir plus sur le festival îLESONIQ : https://www.ilesoniq.com/fr