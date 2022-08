Indice de gravité de la criminalité: le Québec connaît la plus grande hausse au pays

L'Indice de gravité de la criminalité (IGC) est en hausse de 5 % au pays, en 2021, principalement à cause du Québec, en raison de la hausse des homicides, des agressions sexuelles et des comportements harcelants.

C’est ce qu’a révélé Statistique Canada, mardi. Cet indice sur la gravité des crimes était presque inchangé depuis 2006.

«Le Québec (+5 %) et l'Ontario (+1 %) ont enregistré une hausse de l'IGC en 2021, ce qui en fait les provinces qui ont eu la plus grande incidence à la hausse sur la variation de l'IGC national, a indiqué Statistique Canada. Cette augmentation dans les deux plus grandes provinces du Canada découle des hausses relativement importantes des agressions sexuelles de niveau 1, ainsi que de l'augmentation de la fraude en général au Québec et de la hausse des homicides en Ontario.»

Le nombre de crimes motivés par la haine au Canada déclarés par la police a augmenté de 27 % pour s'établir à 3360 affaires.

Pendant la période d’avril 2020 à mars 2021, la crise des opioïdes a connu une croissance de 96 % par rapport à l’année précédente, ce qui a causé 7362 décès.

L’augmentation de l’IGC au Canada s’explique principalement par la hausse de 18 % du taux d'agressions sexuelles de niveau 1. Ce type de signalement représente 98 % des signalements du genre.

Depuis 1996, jamais les policiers n’avaient déclaré autant d’agression sexuelle qu’en 2021. Un total de 34 242 agressions sexuelles ont été déclarées, ce qui représente un taux de 90 affaires pour 100 000 habitants.

Avec 27 055 signalements, les affaires de harcèlement criminel ont connu une croissance importante de 10 % au Canada. Le nombre d’homicides pour l’année 2021 est de 788, ce qui représente une hausse de 29 cas.

«Les Autochtones sont surreprésentés»

«Les Autochtones sont surreprésentés parmi les victimes de violence au pays», a fait savoir Statistique Canada.

Le nombre de victimes d’homicide chez les Autochtones est de 190, dont 65 % associés aux Premières Nations. Cela représente tout de même une baisse de 18 homicides par rapport à l’année 2020.