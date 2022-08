Laissons donc les hommes vivre en paix eux aussi

Je réagis à une lettre dans laquelle une femme tentait de venir à la rescousse des hommes qu’elle trouve désavantagés par la société. Que ce soit à l’école, à cause des luttes menées par les féministes, ou encore dans les publicités télévisées. On les présente souvent comme des épais sans intelligence, et c’est navrant.

Je pense comme la signataire que nous leur laissons trop peu de place de nos jours et que ça commence dès l’école primaire. Nous sommes passés d’un extrême à l’autre. Je suis féministe, mais je suis contre l’idée d’écraser l’homme pour rehausser la femme. L’équilibre serait de mise.

Notre société paiera un jour pour ses erreurs de jugement. L’homme finira par se révolter, si ce n’est déjà commencé. Et nous réaliserons, peut-être trop tard, que nous avons abusé de sa tolérance...

C’est mon humble opinion

Comme je le soulignais à cette correspondante, dans le milieu se situe toujours l’équilibre, et sans renier le besoin qu’a la gent féminine d’améliorer son sort, ça ne doit pas se faire au détriment de l’autre sexe.