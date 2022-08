Il n’y a pas d’autres options. Les gens de pouvoir, ceux qui ont exigé une enquête sur la gestion quotidienne de Hockey Canada, ont suffisamment de preuves pour faire le grand ménage.

Les décideurs de l’organisme ont agi comme des gens sans scrupules, ils ont camouflé des événements scandaleux et, en plus, ils ont pris une partie de l’argent versé par les parents des jeunes patineurs participant aux activités de toutes les ligues au Canada pour régler en secret les événements de London en 2018.

On parle de sommes approchant les 10 millions de dollars en dédommagement pour obtenir le silence des victimes.

Ces décideurs – entre autres le président du conseil, Scott Smith, le président Tom Renney et le proposé aux finances Brian Cairo – ont multiplié des témoignages soulevant l’ire des intervenants.

Avec tout ce qu’on peut apprendre depuis quelques semaines, peut-on laisser cet organisme entre les mains de personnes aussi incompétentes, des personnes qui ont terni la réputation du hockey au Canada ?

Pas étonnant que les commanditaires, les partenaires au niveau des opérations quotidiennes de l’organisme et le gouvernement canadien ont mis sur la touche toute contribution financière, dans un premier temps.

Un ego plus important que le sport

Qui veut s’associer à un organisme dirigé par des gens avec un ego plus important que le sport qu’ils devraient plutôt servir avec sagesse et professionnalisme, un sport qu’ils devraient avant tout permettre de grandir dans le plus grand des respects.

Y a-t-il des candidats pour assurer la relève ?

Sûrement.

Certains se manifesteront. D’autres seront pressentis.

Mais on n’a pas le droit à l’erreur. Il faut redorer le blason d’un organisme sali par les scandales.

Un lourd mandat attend ceux qui voudront relever ce défi, mais un mandat qui pourra servir d’exemple pour les autres sports. Sport Canada ne doit pas échapper à cette purge.

Robidas : un choix intéressant

Les dirigeants du Canadien ont surpris tout le monde en confiant à Stéphane Robidas le poste que Luke Richardson a rempli avec grande distinction. Un choix étonnant, mais qui démontre que les décideurs de l’organisation font leur devoir. Ils s’informent, ils posent des questions, ils analysent toutes les situations, ils font ensuite le point et la décision tombe.

Robidas amènera au Canadien l’expérience d’une longue et belle carrière. Il a trimé dur pour atteindre des sommets inespérés. Plusieurs de ces joueurs qui ont dû défier l’adversité chaque jour pour conserver leur statut ont cette facilité de communiquer avec les jeunes joueurs. Ils savent comment partager leur expérience, comment aider un jeune à s’améliorer.

J’avais pensé à un certain moment que Martin St-Louis, sans doute sous les recommandations de Jeff Gorton et Kent Hughes, orienterait ses recherches vers un entraîneur de carrière, un ex-entraîneur de la Ligue nationale. D’une part, il aurait pourvu un poste important, celui d’entraîneur des défenseurs, et aussi il aurait profité des conseils d’un entraîneur qui connaît bien le boulot. Mais St-Louis a affirmé que Robidas possède toutes les qualités pour aider le Canadien à progresser, surtout avec plusieurs espoirs dans la brigade défensive.

Un choix étonnant... et réfléchi !

Kadri : le plafond salarial décide

Joe Sakic aurait aimé garder Nazem Kadri dans le giron des champions de la coupe Stanley, mais encore une fois, le plafond salarial ne permet pas à l’Avalanche du Colorado d’accommoder financièrement le joueur de centre.

Joe Sakic doit songer en fonction des prochaines années. Il sait que l’an prochain, les négociations entre l’organisation et Pat Brisson, l’agent de Nathan MacKinnon, retiendront toute l’attention. Il devra débourser une somme colossale. Attention, cependant, il y a encore des équipes qui tentent de créer un montage financier pour convaincre Kadri. Mais l’exercice demande du temps.

Le vieux Lou

Pour l’instant, Lou Lamoriello, le grand patron du secteur hockey chez les Islanders de New York, mène des négociations serrées et le dossier progresse. On serait étonné que le joueur de centre n’accepte pas les offres des Islanders.

Les décideurs de l’organisation – devrait-on plutôt écrire, l’unique décideur de l’organisation – ont des comptes à rendre.

Depuis la fin de la dernière saison, Lamoriello a été plutôt discret, à l’exception bien sûr de l’acquisition d’Alexander Romanov. Pour le reste, les deux principaux adversaires des Islanders dans la grande région de New York, les Devils du New Jersey et les Rangers, ont été très actifs.

Avec les résultats désastreux de l’an dernier, Lamoriello doit rapidement remettre les Islanders sur les rails. Le départ de Barry Trotz a été vertement critiqué. Qu’a-t-il fait pour améliorer son équipe en attaque ?

Rien du tout.