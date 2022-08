Les laboratoires dentaires craignent un bris de service

Le regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) craint un bris de service si le gouvernement n’adopte pas un règlement pour permettre aux auxiliaires en laboratoires de continuer à travailler sous la supervision d’un technologue en prothèses et appareils dentaires.

Le RLDQ, qui représente 50 laboratoires dentaires et 850 personnes, redoute qu’une interprétation et une application rigoureuse de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions, notamment dans le domaine buccodentaire, ne viennent chambouler leurs activités.

Les technologues ont l’habitude de travailler avec plusieurs auxiliaires et de les superviser pour accomplir le travail. Cette collaboration risque d’être du passé, selon ce qu’a indiqué le RLDQ dans un communiqué mardi.

«L’Ordre a annoncé aux laboratoires que ceux-ci feraient l’objet de vérifications agressives en vertu d’une interprétation erronée de la Loi, selon laquelle toute personne qui participe à la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils buccaux dentaires doit être technologue membre en règle. Il ne sera donc plus possible pour un auxiliaire de travailler dans un laboratoire dentaire au Québec», ont déclaré conjointement deux porte-paroles du RLDQ, Vincent Morisset et Steve Morissette.

Ils redoutent la fermeture de certains établissements et la perte de plusieurs professionnels qualifiés si l’Office des professions du Québec n’agit pas rapidement dans ce dossier.

«Nous demandons à l’Office d’agir maintenant, à défaut de quoi nous nous en remettons aux partis politiques en lice pour la prochaine élection québécoise pour mettre un terme à cette situation», ont dit les deux porte-paroles du RLDQ.